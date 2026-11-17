L'incidente è avvenuto intorno alle 7 sul ponte nel terzo distretto di Praga. Due treni pendolari si sono scontrati a bassa velocità. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco di Praga, citato dall'agenzia di stampa Ctk, l'impatto non è stato particolarmente violento.

«Non voglio anticipare le cause dell'incidente, se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano, ma per ora sembra che uno dei treni abbia ignorato il segnale rosso», ha detto in merito il ministro dei Trasporti Ivan Bednarik.