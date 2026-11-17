REPUBBLICA CECA
Treno contro treno, decine di feriti a Praga
L'incidente è avvenuto intorno alle 7 vicino alla stazione centrale Wilson
Šimánek Vít/CTK/dpa
Fonte Ats Ans
Treno contro treno, decine di feriti a Praga
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Treno contro treno, decine di feriti a Praga
L'incidente è avvenuto intorno alle 7 vicino alla stazione centrale Wilson
Treno contro treno, decine di feriti a Praga
L'incidente è avvenuto intorno alle 7 vicino alla stazione centrale Wilson
PRAGA - Nella Repubblica ceca due treni si sono scontrati stamane vicino alla stazione centrale Wilson a Praga. Secondo i servizi di emergenza, 46 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave.
L'incidente è avvenuto intorno alle 7 sul ponte nel terzo distretto di Praga. Due treni pendolari si sono scontrati a bassa velocità. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco di Praga, citato dall'agenzia di stampa Ctk, l'impatto non è stato particolarmente violento.
«Non voglio anticipare le cause dell'incidente, se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano, ma per ora sembra che uno dei treni abbia ignorato il segnale rosso», ha detto in merito il ministro dei Trasporti Ivan Bednarik.
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