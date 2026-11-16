Altre bombe e veleno nel cibo della mensa: il nuovo messaggio contro le scuole
Questa volta, applicando il protocollo nazionale governativo, non ci sono state evacuazioni
ROMA - Nuova e-mail minatoria contro gli istituti scolastici italiani. Il messaggio, siglato con le iniziali M.A. (e quindi riconducibile alla firma dei due episodi precedenti, Mikhail Andropov), è arrivato nella mattinata di lunedì e ha promesso morte e distruzione.
«Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L'esplosione avverrà tra 40 minuti». Oltre a un'esplosione di una potenza tale da distruggere l'intera via che ospita l'edificio scolastico, il messaggio prometteva una seconda minaccia. «Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio». A chiudere l'e-mail un beffardo «Buona fortuna».
Nei giorni scorsi la ricezione di questa lettera ha portato a centinaia di evacuazioni, mentre oggi è scattato il protocollo nazionale diramato dal Governo che prevede che, in assenza di riscontri oggettivi di una minaccia imminente contro un singolo plesso scolastico, gli studenti restino in classe. Come infatti è accaduto.
Il materiale odierno si aggiunge a quello già sul tavolo degli inquirenti, che indagano per cercare i responsabili di quest'ondata di messaggi.