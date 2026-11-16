Altre bombe e veleno nel cibo della mensa: il nuovo messaggio contro le scuole

«Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L'esplosione avverrà tra 40 minuti». Oltre a un'esplosione di una potenza tale da distruggere l'intera via che ospita l'edificio scolastico, il messaggio prometteva una seconda minaccia. «Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio». A chiudere l'e-mail un beffardo «Buona fortuna».