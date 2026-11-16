Depardieu rinuncia al ricorso nel processo per molestie sessuali: «Chiedo scusa»

La decisione rende definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione pronunciata il 13 maggio 2025. «La giustizia si è espressa. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna», scrive l'attore in una nota intitolata 'J'entends' ('Capisco'), porgendo «scuse profonde e sincere» a coloro che «potrebbero averne sofferto».

«Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità», prosegue Depardieu, riconoscendo che le sue parole e «alcuni dei (suoi) gesti» non sono stati «privi di conseguenze».