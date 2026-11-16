Depardieu rinuncia al ricorso nel processo per molestie sessuali: «Chiedo scusa»
La condanna dell’attore francese diventa così definitiva.
PARIGI - Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Gérard Depardieu ha confermato ufficialmente la rinuncia al ricorso in appello nel processo che lo vedeva imputato per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021.
La decisione rende definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione pronunciata il 13 maggio 2025. «La giustizia si è espressa. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna», scrive l'attore in una nota intitolata 'J'entends' ('Capisco'), porgendo «scuse profonde e sincere» a coloro che «potrebbero averne sofferto».
«Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità», prosegue Depardieu, riconoscendo che le sue parole e «alcuni dei (suoi) gesti» non sono stati «privi di conseguenze».