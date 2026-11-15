Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park
La sentenza sottolinea l’importanza dell’area verde per i residenti e blocca temporaneamente il progetto di trasformazione del sito.
WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump incassa un altro stop ai suoi piani di ristrutturazione dell'East Potomac Park di Washington e del relativo campo da golf: ieri la giudice federale Ana Reyes ha impedito alla sua amministrazione la chiusura dell'area durante il weekend, stabilendo che non potrà avere luogo per almeno altri 14 giorni.
Si tratta di una battuta d'arresto per il presidente che aveva annunciato la chiusura del parco per domenica, dopo aver postato su Truth per tutta la giornata di sabato le foto sullo stato di degrado della struttura, al fine di consentire l'avvio dei lavori per la costruzione di un campo da golf da campionato a 18 buche progettato dall'architetto Tom Fazio.
La giudice Reyes ha stabilito che il parco «dovrà rimanere aperto e accessibile al pubblico», fatta eccezione per «chiusure temporanee di routine» che potrebbero rendersi necessarie per far fronte a minacce imminenti alla sicurezza pubblica.
«Il governo propone di chiudere a tempo indeterminato un parco storico, frequentato quotidianamente da cittadini di Washington di ogni estrazione. Tale chiusura arrecherebbe un danno irreparabile ai ricorrenti, che usano regolarmente il parco per attività ricreative», ha scritto Reyes in una sentenza di 30 pagine, riferiscono i media americani.