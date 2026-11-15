Cancellati ieri 6'500 voli, oggi almeno altri 760
Le compagnie aeree statunitensi affrontano nuove cancellazioni e forti ritardi dopo l'interruzione dei sistemi di comunicazione.
WASHINGTON - FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo, ha segnalato 6'467 voli interni, in arrivo o in partenza dagli USA, cancellati nella giornata di ieri fino alle 21:30 locali (le 03:30 di oggi in Svizzera), mentre altri 760 risultano già soppressi per oggi.
Venerdì, dopo il blocco del trasporto aereo di quasi 5 ore per i problemi alle comunicazioni deciso dalla Federal Aviation Administration (FAA), ne erano stati cancellati 9'202.
Ieri oltre 7'700 voli hanno subito ritardi; per oggi ne sono previsti 200. Delta Air ha annullato ieri il 26% dei suoi voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%, secondo la CNN.
I vertici della FAA hanno previsto un ritorno alla normalità delle operazioni non prima della tarda serata di oggi.
Il blocco dei voli a livello nazionale era stato deciso a causa di interruzioni nelle comunicazioni del traffico aereo attribuite dalle autorità a un'operazione di manutenzione ordinaria non andata a buon fine.
Il segretario ai trasporti Sean Duffy, in conferenza stampa, ha parlato ieri di criticità iniziate quando un appaltatore stava eseguendo i lavori di manutenzione ordinaria a una struttura remota, nell'ambito di un'operazione di sostituzione dei cavi in rame con cavi a fibra ottica.
La società incaricata, L3Harris, ha dichiarato in una nota di aver preso "molto seriamente" l'interruzione delle operazioni aeree in tutto il paese. L'azienda ha reso noto di aver completato oltre il 70% della prevista conversione dei sistemi di comunicazione dello spazio aereo, passando dai vecchi cablaggi in rame a una rete in fibra ottica.
Intanto ieri sera due aerei, uno di UPS diretto a Bogotà, in Colombia, e uno di Copa Airlines appena atterrato e proveniente da Panama, sono entrati in collisione nelle fasi di rullaggio all'aeroporto internazionale di Miami.
Mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto, l'incidente rappresenta un ulteriore contrattempo per uno degli aeroporti più trafficati del paese, ancora alle prese con gli effetti del blocco dei voli a livello nazionale.