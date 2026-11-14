Cyberattacco da record, violati i dati di 22 milioni di persone
Colpita Maileva, filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70'000 utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024.
PARIGI - Maileva, una filiale del gruppo francese La Poste, è stata vittima a metà settembre di un attacco informatico che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone. Lo riferisce lo stesso gruppo.
Maileva «ha notificato l'accaduto alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato una denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria», ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che lo ha definito «una delle più grandi violazioni di dati in Francia».
Maileva, piattaforma specializzata nell'invio di corrispondenza professionale per PMI e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali, ecc.), è una controllata di Docaposte, a sua volta filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70'000 utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024.
L'attacco subito «ha portato all'esposizione dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo postale) di 22 milioni di persone, destinatari per conto delle aziende clienti di Maileva», ha dichiarato il gruppo La Poste in una nota all'AFP. «In conformità con la normativa vigente, tutte le aziende interessate sono state informate dell'incidente da parte di Maileva», ha aggiunto il gruppo.
L'anno scorso, un attacco informatico rivendicato da hacker filorussi aveva colpito La Poste a pochi giorni da Natale.
Negli ultimi mesi, gli attacchi informatici contro aziende ed enti pubblici si sono moltiplicati. La scorsa settimana, Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata bersaglio di un attacco informatico che ha comportato un impatto economico stimato intorno ai 100 milioni di euro. All'inizio del 2024, anche France Travail è stata oggetto di un attacco su larga scala, che ha comportato il rischio di diffusione di dati personali relativi a 43 milioni di persone.