Cyberattacco da record, violati i dati di 22 milioni di persone

Maileva «ha notificato l'accaduto alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato una denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria», ha aggiunto La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che lo ha definito «una delle più grandi violazioni di dati in Francia».