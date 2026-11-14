Microsoft torna a funzionare, ma la conta dei danni è a parecchi zeri
L'agenzia Morningstar Dbrs stima perdite globali fino a 400 milioni di dollari
L'agenzia Morningstar Dbrs stima perdite globali fino a 400 milioni di dollari
SAN FRANCISCO - Oltre 130'000 segnalazioni nei soli Stati Uniti, disagi estesi a più di 70 Paesi e una stima di 430 milioni di clienti coinvolti. A qualche ora dal ripristino dei servizi Microsoft, è tempo di fare la conta dei danni effettivi e potenziali.
L'agenzia di rating Morningstar Dbrs parla di perdite assicurate globali tra i 100 e i 400 milioni di dollari, «qualora l'azienda offrisse crediti e altri risarcimenti ai clienti».
Per l'Independent le prime previsioni indicano un impatto da «miliardi di sterline» a causa dell'interruzione di comunicazioni, transazioni e produttività, anche per organizzazioni che non usano servizi Microsoft. Alla stessa testata, Samuel Mather-Holgate, direttore della società di consulenza finanziaria Mather & Murray Financial, ha riferito che il blackout potrebbe diventare uno dei più dannosi sul piano economico nella storia degli incidenti tecnologici, aggiungendo che la maggior parte delle imprese «recupererà poco più dei crediti di servizio da Microsoft».
Sul fronte dei ristori economici si aprono due scenari: da un lato i rimborsi o i crediti contrattuali riconosciuti direttamente da Microsoft; dall'altro l'attivazione di una polizza assicurativa, se stipulata in precedenza dall'azienda colpita per coprire i costi del fermo operativo.
Sul piano contrattuale, il sito specializzato Office Watch riporta l'accordo sui livelli di servizio di Microsoft 365 che prevede come unico rimedio per casistiche del genere un credito sul canone, pari al 25%, 50% o 100% a seconda della durata dell'interruzione, non automatico e senza indennizzi per vendite perse o straordinari.
Per i consumatori europei i termini del Microsoft Services Agreement escludono i danni indiretti, compreso il mancato guadagno, salvo dolo o colpa grave.