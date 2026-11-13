Ecco la squadra europea per i negoziati con la Russia

Finora la Germania ha avuto un ruolo di primo piano negli sforzi diplomatici europei per porre fine alla guerra, insieme a Francia e Gran Bretagna, le due potenze nucleari dell'Europa occidentale. I tre Paesi hanno agito nel cosiddetto formato E3, spesso con il sostegno di Italia e Polonia.

USA: Putin pronto ad accogliere gli europei al tavolo

Nella notte di venerdì, gli Stati Uniti hanno annunciato che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a coinvolgere gli europei nei colloqui di pace sull'Ucraina. Secondo il negoziatore statunitense Jared Kushner, ci sarebbe un accordo per includere i partner europei nel prossimo round di trattative. Il calendario e gli altri dettagli dovrebbero essere comunicati a breve.