Ecco la squadra europea per i negoziati con la Russia
Restano da definire il portavoce unico e le modalità di partecipazione
Restano da definire il portavoce unico e le modalità di partecipazione
DUBLINO - Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia rappresenteranno l'Europa, insieme alle istituzioni UE, nei colloqui con la Russia sull'Ucraina. È quanto concordato dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea, come annunciato dal presidente del Consiglio europeo António Costa al termine del vertice di Dublino. Resta però da chiarire chi siederà effettivamente al tavolo dei negoziati con il presidente statunitense Donald Trump, il capo del Cremlino Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Merz: «La presenza della Germania è scontata»
L'accordo sulla squadra negoziale è arrivato dopo un lungo dibattito. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva già chiarito di considerare indispensabile una partecipazione diretta della Germania ai colloqui di pace. «Per la prima volta, nelle prossime settimane, dovrebbero tenersi colloqui di pace concreti, ai quali parteciperà anche l'Europa», ha dichiarato Merz a Dublino. «La presenza della Germania è scontata, questo è assolutamente chiaro».
Finora la Germania ha avuto un ruolo di primo piano negli sforzi diplomatici europei per porre fine alla guerra, insieme a Francia e Gran Bretagna, le due potenze nucleari dell'Europa occidentale. I tre Paesi hanno agito nel cosiddetto formato E3, spesso con il sostegno di Italia e Polonia.
USA: Putin pronto ad accogliere gli europei al tavolo
Nella notte di venerdì, gli Stati Uniti hanno annunciato che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe disposto a coinvolgere gli europei nei colloqui di pace sull'Ucraina. Secondo il negoziatore statunitense Jared Kushner, ci sarebbe un accordo per includere i partner europei nel prossimo round di trattative. Il calendario e gli altri dettagli dovrebbero essere comunicati a breve.
Giovedì, il genero del presidente statunitense Donald Trump aveva incontrato Putin a Mosca insieme all'altro negoziatore americano, Steve Witkoff. I due si erano poi recati a Dublino, dove, a margine del vertice europeo, avevano incontrato il presidente ucraino Zelensky e i consiglieri per la sicurezza di Germania, Italia, Francia, Irlanda, Polonia e delle istituzioni UE.
Più prudente, invece, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, che ha evitato di confermare una partecipazione europea ai negoziati. «La composizione è stabile, almeno per quanto riguarda la nostra parte, cioè la composizione della delegazione negoziale. Se dovesse essere opportuno, il presidente prenderà una decisione sull'ampliamento di questa composizione», ha dichiarato Peskov.
Il presidente del Consiglio europeo António Costa vede comunque un nuovo slancio per i negoziati di pace. Durante la conferenza stampa conclusiva del vertice, venerdì, ha assicurato che l'Europa è pienamente pronta a sostenerli. Ha inoltre sottolineato la necessità che gli europei agiscano come una squadra, parlando con una sola voce.
Secondo Costa, la scelta di affidare i negoziati a più rappresentanti non ha nulla di insolito. Anche gli Stati Uniti, ha ricordato, hanno due negoziatori, mentre la delegazione ucraina è composta da tre o quattro persone. L'Europa, inoltre, dispone di competenze specifiche da mettere a disposizione del processo di pace. La coalizione dei volenterosi, per esempio, svolge un ruolo essenziale nella definizione delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
Resta aperta la questione del capo negoziatore europeo
La definizione di una squadra negoziale non sembra destinata a chiudere il dibattito su un possibile capo negoziatore europeo per i futuri colloqui di pace sull'Ucraina. Se si arrivasse a un vertice ai massimi livelli, infatti, sarebbe difficile immaginare sei rappresentanti europei seduti di fronte a Trump, Putin e Zelensky. Secondo fonti diplomatiche, tuttavia, al momento non ci sono segnali di un imminente negoziato tra i leader. Lo stesso Kushner ha riconosciuto che le posizioni di Russia e Ucraina restano ancora molto distanti.
Polemica sui contatti con Putin
Mercoledì, alcune dichiarazioni del negoziatore statunitense Jared Kushner avevano riacceso il dibattito su chi debba rappresentare l'Europa ai colloqui. «Se l'Europa potesse identificare una persona che parla a suo nome, sarebbe un successo maggiore che convincere i russi a farla partecipare», aveva affermato.
Le divisioni erano emerse anche di recente, quando il presidente finlandese Alexander Stubb e il premier norvegese Jonas Gahr Støre avevano telefonato a Putin, a fine ottobre, prendendo l'iniziativa in larga misura autonomamente. Quei contatti avevano suscitato discussioni in Europa.
La frammentazione è davvero superata?
La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni aveva espresso irritazione per la situazione, chiedendo una decisione vincolante su chi debba rappresentare l'UE e con quale mandato nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina.
Dopo l'accordo, fonti governative italiane hanno fatto sapere che il risultato va nella direzione auspicata da Meloni: superare la frammentazione delle iniziative e dei canali di dialogo, permettendo all'Europa di parlare con una sola voce e di contribuire in modo compatto al processo negoziale.