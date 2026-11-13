L'Alleanza europea delle agenzie di stampa chiude alla TASS

LARNACA - L'agenzia di stampa russa TASS è stata espulsa dall'Alleanza europea delle agenzie di stampa (EANA). La decisione è stata presa a seguito dell'assemblea generale, che si è tenuta a Larnaca, in occasione della conferenza ospitata dall'agenzia di Cipro (CNA), in concomitanza con le celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione dell'Alleanza.