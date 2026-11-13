L'Alleanza europea delle agenzie di stampa chiude alla TASS
La decisione di espulsione è maturata durante la conferenza EANA a Cipro, parallelamente è stata ammessa l'agenzia lituana ELTA.
LARNACA - L'agenzia di stampa russa TASS è stata espulsa dall'Alleanza europea delle agenzie di stampa (EANA). La decisione è stata presa a seguito dell'assemblea generale, che si è tenuta a Larnaca, in occasione della conferenza ospitata dall'agenzia di Cipro (CNA), in concomitanza con le celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione dell'Alleanza.
L'adesione della TASS all'EANA è stata sospesa il 27 febbraio 2022. Pochi giorni dopo l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Da allora, alla TASS non è stato consentito di partecipare a riunioni, conferenze o assemblee generali.
L'assemblea si è svolta nel corso della Conferenza EANA (11-13 novembre 2026) dedicata al tema "Agenzie di stampa e geopolitica: contesto e gestione di questioni sensibili", ospitata dall'agenzia di stampa di Cipro.
Nel corso dell'assemblea è stata inoltre eletta Valbona Zhupa, direttrice generale dell'Agenzia telegrafica albanese (ATA), come membro del consiglio direttivo dell'EANA con un mandato triennale, succedendo a Claudia Nicolae (AGERPRES, Romania) in tale incarico. L'assemblea generale ha altresì deliberato l'ammissione di ELTA, la principale agenzia di stampa lituana, quale 34esimo membro dell'Alleanza.
L'EANA, che ha sede a Berna, è stata fondata il 21 agosto 1956 a Strasburgo. Oggi riunisce 33 agenzie di stampa in tutta Europa, tra qui quella svizzera, fungendo da forum per la cooperazione, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo del giornalismo d'agenzia.