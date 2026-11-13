Ambrogino d'oro ai ragazzi morti a Crans-Montana (e agli operatori che hanno assistito le vittime)
Milano attribuisce la massima onorificenza cittadina ad Achille Barosi e Chiara Costanzo e premia sanitari e personale assistenziale
MILANO - L'amministrazione comunale di Milano ha comunicato i destinatari dell'Ambrogino d'oro 2026, la massima onorificenza cittadina. I riconoscimenti civici verranno consegnati come da tradizione il 7 dicembre, giorno del patrono Sant'Ambrogio.
Quest'anno c'è un ponte tra Milano e la Svizzera, nel segno di Crans-Montana: la medaglia d'oro alla memoria sarà assegnata ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, due delle giovani vittime del rogo di Capodanno. La grande medaglia d'oro sarà invece consegnata al personale che ha prestato la propria opera assistenziale alle vittime, ai feriti e alle famiglie in quel tragico contesto: la Comunità delle famiglie, il Cgu Niguarda, gli operatori sanitari e il personale scolastico.
Tra gli altri premiati ci sono Luca Attanasio, ex ambasciatore italiano in Congo ucciso in un agguato nel 2021, l'ex consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale morto durante un inseguimento, il parlamentare Enrico Rizzi scomparso nel 2005 e la giornalista sportiva Elena Pero.