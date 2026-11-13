Ambrogino d'oro ai ragazzi morti a Crans-Montana (e agli operatori che hanno assistito le vittime)

Quest'anno c'è un ponte tra Milano e la Svizzera, nel segno di Crans-Montana: la medaglia d'oro alla memoria sarà assegnata ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, due delle giovani vittime del rogo di Capodanno. La grande medaglia d'oro sarà invece consegnata al personale che ha prestato la propria opera assistenziale alle vittime, ai feriti e alle famiglie in quel tragico contesto: la Comunità delle famiglie, il Cgu Niguarda, gli operatori sanitari e il personale scolastico.

Tra gli altri premiati ci sono Luca Attanasio, ex ambasciatore italiano in Congo ucciso in un agguato nel 2021, l'ex consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale morto durante un inseguimento, il parlamentare Enrico Rizzi scomparso nel 2005 e la giornalista sportiva Elena Pero.