Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
Il corpo dell'uomo era stato notato da un passante. Fondamentali per l'identificazione sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza.
È stato arrestato ieri sera l'uomo sospettato di aver travolto e ucciso il 36enne peruviano trovato a bordo strada lungo la Statale del Sempione. Il presunto responsabile, connazionale della vittima, sarebbe fuggito dopo l'investimento senza prestare soccorso. Come riportato dalla Prealpina, è accusato di omicidio stradale pluriaggravato.
Il corpo del 36enne era stato notato da un passante a bordo strada, quando ormai per lui non c'era più niente da fare.
Sull'asfalto i carabinieri avevano trovato alcuni frammenti di carrozzeria appartenenti a un'auto bianca, presumibilmente persi durante l'urto. La violenza dell'impatto avrebbe scaraventato la vittima fuori dalla carreggiata, facendola finire contro un albero.
Le indagini si sono concentrate fin da subito sulla ricerca del veicolo pirata. Decisive per arrivare all'arresto sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo la Statale del Sempione.
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