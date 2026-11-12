Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Per elaborare il rapporto sugli stipendi 2027, Michael Page ha analizzato oltre 500 profili professionali in 14 settori, basandosi anche su circa 20'000 colloqui di reclutamento.

In quali settori aumentano gli stipendi

Nel settore informatico gli aumenti più significativi riguardano le professioni legate all'intelligenza artificiale e al machine learning. Salari in crescita anche in alcune funzioni dell'edilizia e del settore immobiliare, in particolare nell'ingegneria civile. Nel comparto bancario gli aumenti sono più contenuti e interessano soprattutto gli specialisti nella gestione delle relazioni con i clienti e coloro che possiedono competenze in materia di regolamentazione. Anche i professionisti delle vendite più richiesti possono contare su retribuzioni superiori rispetto all'anno precedente.