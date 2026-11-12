Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
Per chi entra nel mondo del lavoro, l’accesso al mercato svizzero diventa più difficile. Restano richieste le figure specializzate con conoscenze di IA, esperienza nella gestione delle normative o talento nella vendita.
Per chi entra nel mondo del lavoro, l’accesso al mercato svizzero diventa più difficile. Restano richieste le figure specializzate con conoscenze di IA, esperienza nella gestione delle normative o talento nella vendita.
ZURIGO - Nel Private Banking la ricerca di nuovi clienti può essere particolarmente redditizia: secondo il rapporto sugli stipendi 2027 della società di consulenza del personale Michael Page, la retribuzione fissa annua può raggiungere i 310'000 franchi. Nel commercio delle materie prime, invece, i trader di energia possono arrivare a percepire fino a 300'000 franchi. In entrambi i casi si tratta di importi al netto dei bonus, che rappresentano il limite superiore delle fasce salariali considerate e non stipendi medi.
Retribuzioni di questo livello restano possibili, nonostante nel 2027 trovare un impiego sarà più difficile. L'aumento del numero di candidati e tempi di selezione più lunghi renderanno infatti la concorrenza per i posti di lavoro più agguerrita. Nel complesso, i salari dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili. Le aziende, tuttavia, continuano a essere disposte a pagare di più per le figure specializzate particolarmente richieste.
Per elaborare il rapporto sugli stipendi 2027, Michael Page ha analizzato oltre 500 profili professionali in 14 settori, basandosi anche su circa 20'000 colloqui di reclutamento.
In quali settori aumentano gli stipendi
Nel settore informatico gli aumenti più significativi riguardano le professioni legate all'intelligenza artificiale e al machine learning. Salari in crescita anche in alcune funzioni dell'edilizia e del settore immobiliare, in particolare nell'ingegneria civile. Nel comparto bancario gli aumenti sono più contenuti e interessano soprattutto gli specialisti nella gestione delle relazioni con i clienti e coloro che possiedono competenze in materia di regolamentazione. Anche i professionisti delle vendite più richiesti possono contare su retribuzioni superiori rispetto all'anno precedente.
Di segno opposto la tendenza nel commercio delle materie prime, dove in alcune funzioni gli stipendi sono in calo. A pesare sono il trasferimento di posti di lavoro all'estero da parte delle aziende e il maggior numero di candidati disponibili.
Quali competenze sono ancora particolarmente richieste
Secondo Michael Page, il mercato continua a premiare gli specialisti capaci di introdurre nuove tecnologie, applicare le normative e contribuire direttamente ai risultati aziendali. Particolarmente ricercate sono quindi le competenze tecniche e normative, unite alla capacità di generare valore per l'impresa.
Quanto possono variare gli stipendi
Le differenze salariali possono essere considerevoli anche all'interno dello stesso settore. Nel comparto bancario, ad esempio, un Junior Compliance Officer guadagna tra 90'000 e 130'000 franchi all'anno, mentre chi dirige un reparto compliance può arrivare a percepire tra 180'000 e 250'000 franchi.
Anche nelle funzioni amministrative il livello di responsabilità incide sensibilmente sulla retribuzione: un'assistente amministrativa guadagna tra 70'000 e 85'000 franchi, mentre per un'assistente di direzione la fascia sale a 120'000-150'000 franchi.
A queste cifre possono aggiungersi i bonus. Nelle vendite informatiche possono rappresentare un ulteriore 30-60% dello stipendio, mentre nelle vendite industriali e di beni di consumo si attestano generalmente tra il 10 e il 35%.
Perché non aumentano tutti gli stipendi
Secondo il rapporto, il tasso di disoccupazione è passato da circa il 2% al 3%. Le aziende adottano quindi criteri di selezione più rigorosi, impiegano più tempo per completare le assunzioni e ricorrono con maggiore frequenza al personale temporaneo. La domanda resta però elevata per gli specialisti in grado di introdurre nuove tecnologie e per chi possiede conoscenze approfondite in materia di normative.
Quali competenze stanno perdendo importanza
La sola esperienza professionale, così come le conoscenze tecniche tradizionali, non è più sufficiente. Nei Talent Trends 2026 di Michael Page, il 42% degli intervistati indica l'adattabilità come la competenza più importante per il futuro.
Anche le attività ripetitive e standardizzate stanno perdendo terreno. Nei reparti finanziari, ad esempio, le aziende automatizzano sempre più le procedure di routine, mentre gli strumenti di intelligenza artificiale assumono un numero crescente di compiti amministrativi.
Perché è più difficile entrare nel mondo del lavoro
Le aziende si aspettano che anche i nuovi assunti sappiano già utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. Secondo il rapporto, oltre il 30% degli annunci di lavoro in Svizzera per impieghi d'ufficio richiede competenze in questo ambito. Il dato proviene da Jobcloud, gestore della piattaforma jobs.ch.
La diffusione dell'IA generativa nel mondo del lavoro è in forte crescita: nel 2024 la utilizzava quotidianamente il 32% dei professionisti svizzeri, una quota salita al 55% nel 2025 e al 71% nel 2026.
Allo stesso tempo, l'intelligenza artificiale si sta facendo carico di numerose mansioni semplici e ripetitive, che in passato rappresentavano spesso il primo passo per i giovani lavoratori e un'occasione per acquisire esperienza professionale.