Terrorizzata dal vicino, chiede aiuto da mesi. Ma nessuno interviene
Il caso di una residente a Basilea mette in luce la difficoltà di bilanciare la tutela dei pazienti psichiatrici con la sicurezza dei residenti.
BASILEA - Da mesi vive nella paura, insieme alla sua famiglia, a causa delle minacce e dei comportamenti aggressivi di un suo inquilino. Nonostante le ripetute richieste di aiuto alle autorità, la situazione non è cambiata. Il caso di Nadja, residente a Basilea, ha ora portato alla luce le lacune del sistema di protezione nei confronti di persone con gravi disturbi psichici potenzialmente pericolose per gli altri.
Come riferisce la Basler Zeitung, il Governo basilese ha riconosciuto l'esistenza di queste lacune, ma ha escluso per il momento modifiche legislative e l'introduzione di una gestione obbligatoria dei casi più problematici.
«I fattori di rischio sono evidenti»
A denunciare la situazione è Marc Graf, ex direttore della Clinica di psichiatria forense degli Ospedali psichiatrici universitari di Basilea e professore all'Università di Basilea. «Qualcuno si stupirebbe se quest'uomo commettesse improvvisamente un grave crimine violento? No», afferma l'esperto, riferendosi all'inquilino della donna.
Secondo Graf, i segnali d'allarme sono chiari, ma manca una risposta coordinata. «Si fa qualcosa qua e là, ma alla fine tutti restano a guardare».
La vicenda è approdata anche in politica grazie a un'interpellanza del deputato evangelico Thomas Widmer-Huber. La donna aveva contattato più volte polizia, psichiatri d'urgenza e servizi di protezione degli adulti, senza ottenere una soluzione duratura. Ogni autorità ha agito nell'ambito delle proprie competenze, ma nessuna si è assunta la responsabilità complessiva del caso.
Il Governo ammette le lacune
Nella risposta all'interpellanza, l'Esecutivo riconosce le difficoltà nel gestire persone con gravi problemi psichici che minacciano ripetutamente gli altri, rifiutano le cure e non hanno commesso reati sufficientemente gravi da giustificare una detenzione.
Le norme sulla protezione degli adulti tutelano principalmente la persona interessata, mentre un ricovero coatto non può essere disposto soltanto perché esiste un pericolo per terzi. Il diritto sanitario privilegia le cure volontarie e quello penale interviene generalmente dopo un reato.
Il Governo punta quindi su una riorganizzazione della polizia cantonale, con un sistema centralizzato per raccogliere e valutare le segnalazioni di potenziali minacce. Restano però limiti importanti: in determinate situazioni la polizia non può ottenere informazioni da altri servizi e, nei casi a rischio medio, manca una base legale per lo scambio di dati tra autorità.
«Una risposta vergognosa»
Per Graf, le misure annunciate sono insufficienti. L'esperto ritiene necessario intervenire molto prima che una situazione degeneri, attraverso una gestione coordinata e vincolante dei casi.
«Non appena arriva una segnalazione su una persona bisognosa di aiuto, un servizio deve obbligatoriamente continuare a seguirla», sostiene. Senza un accompagnamento dopo le dimissioni dalle cliniche, avverte, il rischio è che tutto ricominci.
Graf ricorda inoltre che, dei 50-60 omicidi registrati ogni anno in Svizzera, circa quattro-sei sono attribuibili ad autori affetti da disturbi psichici molto gravi. Dietro questi numeri, sottolinea, ci sono anche centinaia di persone malate che soffrono, familiari disperati e vicini sottoposti a continue pressioni.
«Dobbiamo aspettare una tragedia?»
Intanto, per Nadja nulla è cambiato. «La libertà della persona pericolosa viene considerata più importante della nostra sicurezza», denuncia. «Trovo assurdo che si debba aspettare che succeda qualcosa di grave prima di intervenire».
Insoddisfatto anche Widmer-Huber, secondo cui la richiesta di una gestione obbligatoria dei casi è stata accolta soltanto parzialmente. Il deputato sta valutando un nuovo intervento parlamentare.