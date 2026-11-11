Terrorizzata dal vicino, chiede aiuto da mesi. Ma nessuno interviene

La vicenda è approdata anche in politica grazie a un'interpellanza del deputato evangelico Thomas Widmer-Huber. La donna aveva contattato più volte polizia, psichiatri d'urgenza e servizi di protezione degli adulti, senza ottenere una soluzione duratura. Ogni autorità ha agito nell'ambito delle proprie competenze, ma nessuna si è assunta la responsabilità complessiva del caso.