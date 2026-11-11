Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione
Dopo anni di indagini, la giustizia si muove contro i responsabili dell’incidente che sconvolse Zurigo nel 2022.
ZURIGO - A quasi quattro anni dalla morte di un bambino di cinque anni a Zurigo, trovato senza vita ad un incrocio sulla strada per andare all'asilo, il Ministero pubblico ha emesso un decreto d'accusa contro un automobilista e ha promosso l'accusa contro un camionista.
L'incidente, avvenuto nei pressi dell'incrocio di piazza Escher-Wyss, nell'ex quartiere industriale oggi noto anche come Zürich-West, aveva profondamente scosso la popolazione alla fine del 2022, quattro giorni prima di Natale.
La mattina del 21 dicembre, poco dopo le 8:00, il bambino si era recato da solo all'asilo. Dei passanti avevano trovato il suo corpo senza vita sulla strada, nelle vicinanze di un passaggio pedonale.
Soltanto più tardi si era scoperto che il bimbo era stato investito e ferito da un camion nei pressi delle strisce, per poi essere nuovamente travolto e ucciso da un'auto che seguiva e il cui conducente non aveva visto il corpo disteso a terra. Nessuno dei due conducenti si era fermato. Per risalire ai responsabili la polizia aveva invitato eventuali testimoni a farsi avanti.
Indagini complesse
La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata complessa e sono state necessarie diverse perizie, scrive oggi il Ministero pubblico. Gli accertamenti hanno portato all'apertura di tre procedimenti penali, uno dei quali è stato archiviato, dopo che è stato accertato che il conducente in questione non era coinvolto nell'incidente.
Il Ministero pubblico ha invece annunciato di aver rinviato a giudizio con l'accusa di lesioni personali colpose il camionista di 67 anni. La data del processo non è ancora nota.
L'automobilista di 39 anni, la cui auto in base alle indagini ha investito mortalmente il bambino, è già stato condannato con decreto d'accusa e riconosciuto colpevole di omicidio colposo e violazione del codice della strada.
La decisione, emessa con una procedura semplificata dallo stesso Ministero pubblico, non è ancora definitiva ed è ancora possibile un ricorso. Contattato da Keystone-ATS, il Ministero pubblico non ha voluto rivelare la pena inflitta.
Un incrocio pericoloso
L'incrocio di piazza Escher-Wyss è noto per essere complesso e confuso, con il passaggio anche di diverse linee del tram. Diversi genitori si erano rivolti alla Città, già prima dell'incidente, per chiedere misure che rendessero più sicuro il suo attraversamento.
Nel 2024, la velocità intorno alla piazza è stata finalmente limitata a 30 km/h. Dall'anno scorso, inoltre, dei segnali luminosi incassati nei marciapiedi avvertono i pedoni quando si avvicina un tram.