Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione

La mattina del 21 dicembre, poco dopo le 8:00, il bambino si era recato da solo all'asilo. Dei passanti avevano trovato il suo corpo senza vita sulla strada, nelle vicinanze di un passaggio pedonale.

Soltanto più tardi si era scoperto che il bimbo era stato investito e ferito da un camion nei pressi delle strisce, per poi essere nuovamente travolto e ucciso da un'auto che seguiva e il cui conducente non aveva visto il corpo disteso a terra. Nessuno dei due conducenti si era fermato. Per risalire ai responsabili la polizia aveva invitato eventuali testimoni a farsi avanti.