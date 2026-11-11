Ciclista trovato privo di sensi muore in ospedale

Diverse persone presenti sul posto hanno avviato le manovre di rianimazione. Poco dopo sono giunte un'ambulanza e alcune pattuglie della polizia regionale dell'Unteres Fricktal e della polizia cantonale argoviese. I soccorritori hanno trasportato il 64enne in ospedale, dove però è deceduto.

Secondo le prime risultanze non vi sono indizi che facciano pensare all'intervento di terzi. Le circostanze esatte sono oggetto delle indagini in corso.