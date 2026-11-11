Ciclista trovato privo di sensi muore in ospedale
La polizia cerca testimoni per chiarire le circostanze dell'episodio di lunedì
RHEINFELDEN - È ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto è accaduto nel pomeriggio di lunedì a Rheinfelden (AG). Una passante ha trovato un ciclista riverso a terra, privo di sensi, sullo Stadtweg. Nonostante le manovre di rianimazione avviate immediatamente, l'uomo è morto poco dopo in ospedale.
La segnalazione è arrivata alla centrale d'emergenza poco prima delle 18. La passante, trovando l'uomo immobile sull'asfalto, ha subito composto il numero d'emergenza.
Diverse persone presenti sul posto hanno avviato le manovre di rianimazione. Poco dopo sono giunte un'ambulanza e alcune pattuglie della polizia regionale dell'Unteres Fricktal e della polizia cantonale argoviese. I soccorritori hanno trasportato il 64enne in ospedale, dove però è deceduto.
Secondo le prime risultanze non vi sono indizi che facciano pensare all'intervento di terzi. Le circostanze esatte sono oggetto delle indagini in corso.
La polizia cantonale argoviese cerca persone che lunedì sera abbiano visto il ciclista o che siano state testimoni dell'accaduto. Chi fosse in possesso di informazioni utili è pregato di annunciarsi alla polizia mobile di Schafisheim (telefono 062 886 88 88, e-mail: mobilepolizei@kapo.ag.ch) oppure a qualsiasi altro posto di polizia.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!