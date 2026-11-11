Formalmente identificato il giovane escursionista morto sul Cervino
Come già trapelato sui media (anche social), si tratta di un 20enne di nazionalità americana. La tragedia è avvenuta all'alba mentre stava iniziando la salita verso la vetta.
È un 20enne di nazionalità americana l'alpinista spirato lo scorso 27 ottobre in seguito a una caduta avvenuta durante un'escursione sul Cervino.
A comunicarlo ufficialmente, confermando le voci che si erano diffuse online, è la Cantonale vallesana, in una nota diffusa nella giornata di mercoledì.
A causare il tragico incidente era stata un'improvvisa frana avvenuta a quota 3'500 metri, che aveva investito la cordata che si accingeva alla salita attorno alle 6 di mattina, partendo dalla capanna Hörnli.
I soccorsi, attivatisi immediatamente, sono riusciti rapidamente a individuare il corpo purtroppo già privo di vita.
L'identità del giovane, nativo della Florida ma attualmente residente in Texas, era già trapelata sui media Oltralpe. Il ventenne, infatti, era diventato piuttosto noto sui social con i suoi video di alpinismo e scalata.
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