Competitività digitale, Svizzera perde terreno: «Colpa dell'IA»
Il calo svizzero nella classifica IMD è attribuito ai ritardi negli investimenti e nella governance dell'intelligenza artificiale.
LOSANNA - La Svizzera perde terreno in materia di competitività digitale: scivola al nono posto in una classifica stilata dall'Institute for Management Development (IMD) di Losanna e pubblicata oggi, dopo che negli anni scorsi era più volte arrivata sul podio. Nel 2025 era terza.
La graduatoria è dominata dagli Stati Uniti, cui seguono Singapore, Paesi Bassi, Danimarca, Canada, Svezia e Finlandia, prima della Confederazione. La top ten è completata dalla Corea del Sud.
"La Svizzera ottiene risultati inferiori rispetto ad altri paesi per quanto riguarda i nuovi fattori legati all'intelligenza artificiale", si legge nello studio dell'istituto economico vodese. Ciò vale soprattutto per gli investimenti nella nuova tecnologia.
Al contrario, gli Usa sono attualmente in testa al plotone per quanto riguarda l'IA, in particolare grazie alla forza del proprio ecosistema tecnologico in termini di investimenti, innovazione e ricerca, nonché alla performance economica. Dal canto suo la Cina è leader mondiale in termini di efficienza e si colloca ai primi posti anche per tecnologia e infrastrutture; manca però una governance digitale, ovvero una regolamentazione trasparente per utenti e cittadini.
"Le economie meglio posizionate per trarre vantaggio dall'IA non saranno necessariamente quelle con la retorica nazionale più ambiziosa in materia o con il maggior numero di iniziative isolate nel settore", osserva Arturo Bris, professore di finanza e direttore dell'IMD World Competitiveness Center, citato in un comunicato. "I vincitori saranno coloro che renderanno l'IA più economica da sperimentare, più sicura da implementare, più chiara da governare, più facile da integrare e più affidabile agli occhi di clienti, partner, autorità di regolamentazione e lavoratori. L'IA è ormai una componente sistemica della competitività, ma può espandersi solo quando il sistema che la circonda è pronto", puntualizza l'esperto con studi a Madrid.