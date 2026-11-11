Competitività digitale, Svizzera perde terreno: «Colpa dell'IA»

"Le economie meglio posizionate per trarre vantaggio dall'IA non saranno necessariamente quelle con la retorica nazionale più ambiziosa in materia o con il maggior numero di iniziative isolate nel settore", osserva Arturo Bris, professore di finanza e direttore dell'IMD World Competitiveness Center, citato in un comunicato. "I vincitori saranno coloro che renderanno l'IA più economica da sperimentare, più sicura da implementare, più chiara da governare, più facile da integrare e più affidabile agli occhi di clienti, partner, autorità di regolamentazione e lavoratori. L'IA è ormai una componente sistemica della competitività, ma può espandersi solo quando il sistema che la circonda è pronto", puntualizza l'esperto con studi a Madrid.