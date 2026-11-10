Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
Un'iniziativa cantonale di Alain Bühler riaccende il dibattito sulla violenza giovanile: nel mirino anche madri e padri che non intervengono di fronte ai reati dei figli.
BELLINZONA - Introdurre nel Codice penale svizzero una nuova fattispecie di reato per punire i genitori che, venendo «meno ai propri doveri educativi e di vigilanza, contribuiscono alla commissione di reati gravi o ripetuti da parte dei figli minorenni». È quanto chiede un'iniziativa cantonale di Alain Bühler e firmata da altri nove deputati di Plr, Centro, Lega e Udc.
L'obiettivo è portare la questione a Berna, chiedendo all'Assemblea federale di intervenire sul Codice penale. Il principio alla base della proposta è chiaro: non punire automaticamente un genitore per i reati commessi dal figlio, ma chiamarlo a rispondere penalmente quando una grave e colpevole omissione dei suoi doveri abbia contribuito concretamente a quei reati.
Le cifre della violenza giovanile
A sostegno dell'iniziativa, Bühler richiama i dati sulla criminalità minorile in Svizzera. Nel 2020 i minorenni registrati dalla polizia come imputati per lesioni gravi erano 110, mentre nel 2025 sono saliti a 193. Ancora più marcato l'aumento nella fascia tra i 10 e i 14 anni, dove si è passati da 18 a 61.
Il documento precisa che si tratta di persone imputate e non condannate e che queste cifre non indicano necessariamente un aumento generalizzato della criminalità giovanile. Evidenziano tuttavia, secondo i promotori, «un problema che non può essere ignorato».
«E se i genitori sapevano?»
Il punto centrale dell'iniziativa riguarda proprio il comportamento degli adulti. «Che cosa succede se il genitore conosceva da tempo la condotta del figlio, aveva visto i segnali e ha rinunciato a esercitare il proprio dovere educativo?».
Secondo i promotori, il dibattito politico si concentra prevalentemente sulle sanzioni da applicare ai giovani autori di reati. Nel settembre 2026, ad esempio, il Consiglio degli Stati ha accolto parzialmente una mozione per aumentare la durata massima delle pene detentive previste per i minorenni responsabili di reati gravi.
L'iniziativa ticinese vuole invece spostare l'attenzione su una responsabilità diversa: quella dei genitori che, pur conoscendo comportamenti gravi o ripetuti dei figli, rinunciano a intervenire oppure ostacolano gli interventi delle autorità.
Cosa prevede già la legge
Il diritto svizzero contempla già alcune forme di responsabilità dei genitori. L'articolo 333 del Codice civile permette, a determinate condizioni, di chiedere un risarcimento per i danni provocati da un minorenne. L'articolo 219 del Codice penale punisce invece chi trascura i propri doveri di assistenza o educazione mettendo in pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minore.
Esiste inoltre la possibilità, attraverso l'articolo 11 del Codice penale, di perseguire un genitore per un'omissione collegata a uno specifico reato del figlio.
Per Bühler e i cofirmatari, tuttavia, queste disposizioni non affrontano direttamente il caso di un genitore che si sottrae gravemente ai propri obblighi educativi mentre il figlio continua a commettere reati contro altre persone.
Gli esempi di Germania e Francia
Nel documento vengono richiamate anche le legislazioni di altri Paesi europei. In Germania, il Codice penale punisce la grave violazione dei doveri di assistenza o educazione nei confronti di un minore di 16 anni quando ne deriva, tra le altre cose, il rischio che intraprenda una vita criminale. La disposizione può riguardare anche situazioni in cui un adulto lascia abitualmente senza sorveglianza un giovane pur sapendo che commette regolarmente reati.
In Francia, invece, una modifica legislativa del 2025 ha rafforzato le sanzioni nei confronti dei genitori che si sottraggono gravemente ai propri obblighi. Quando questa condotta porta direttamente il minore a commettere un crimine o più delitti accertati con condanna definitiva, la pena può arrivare a tre anni di detenzione e a 45mila euro di ammenda.
Una nuova fattispecie penale
La richiesta rivolta all'Assemblea federale è quindi quella di introdurre una disposizione autonoma nel Codice penale svizzero.
La nuova norma dovrebbe punire il genitore, o chi esercita l'autorità parentale o la custodia, quando viola in modo grave e colpevole i propri doveri educativi o di vigilanza, contribuendo concretamente alla commissione di reati intenzionali gravi o ripetuti da parte del minorenne.
Nei casi più gravi, l'iniziativa chiede espressamente che sia prevista una pena detentiva. La definizione delle condizioni precise, delle sanzioni e della collocazione della nuova disposizione verrebbe lasciata al legislatore federale.
«Non si tratta di punire un genitore perché il figlio ha commesso un reato», precisano i promotori. L'obiettivo è intervenire nei confronti di chi, pur essendo consapevole di condotte gravi o ripetute, viola pesantemente i propri obblighi e contribuisce concretamente a ciò che accade.