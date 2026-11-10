Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

Un'iniziativa cantonale di Alain Bühler riaccende il dibattito sulla violenza giovanile: nel mirino anche madri e padri che non intervengono di fronte ai reati dei figli.
Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte RED
elaborata da Redazione
Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
Un'iniziativa cantonale di Alain Bühler riaccende il dibattito sulla violenza giovanile: nel mirino anche madri e padri che non intervengono di fronte ai reati dei figli.

BELLINZONA - Introdurre nel Codice penale svizzero una nuova fattispecie di reato per punire i genitori che, venendo «meno ai propri doveri educativi e di vigilanza, contribuiscono alla commissione di reati gravi o ripetuti da parte dei figli minorenni». È quanto chiede un'iniziativa cantonale di Alain Bühler e firmata da altri nove deputati di Plr, Centro, Lega e Udc.

L'obiettivo è portare la questione a Berna, chiedendo all'Assemblea federale di intervenire sul Codice penale. Il principio alla base della proposta è chiaro: non punire automaticamente un genitore per i reati commessi dal figlio, ma chiamarlo a rispondere penalmente quando una grave e colpevole omissione dei suoi doveri abbia contribuito concretamente a quei reati.

Le cifre della violenza giovanile
A sostegno dell'iniziativa, Bühler richiama i dati sulla criminalità minorile in Svizzera. Nel 2020 i minorenni registrati dalla polizia come imputati per lesioni gravi erano 110, mentre nel 2025 sono saliti a 193. Ancora più marcato l'aumento nella fascia tra i 10 e i 14 anni, dove si è passati da 18 a 61.

Il documento precisa che si tratta di persone imputate e non condannate e che queste cifre non indicano necessariamente un aumento generalizzato della criminalità giovanile. Evidenziano tuttavia, secondo i promotori, «un problema che non può essere ignorato».

«E se i genitori sapevano?»
Il punto centrale dell'iniziativa riguarda proprio il comportamento degli adulti. «Che cosa succede se il genitore conosceva da tempo la condotta del figlio, aveva visto i segnali e ha rinunciato a esercitare il proprio dovere educativo?».

Secondo i promotori, il dibattito politico si concentra prevalentemente sulle sanzioni da applicare ai giovani autori di reati. Nel settembre 2026, ad esempio, il Consiglio degli Stati ha accolto parzialmente una mozione per aumentare la durata massima delle pene detentive previste per i minorenni responsabili di reati gravi.

L'iniziativa ticinese vuole invece spostare l'attenzione su una responsabilità diversa: quella dei genitori che, pur conoscendo comportamenti gravi o ripetuti dei figli, rinunciano a intervenire oppure ostacolano gli interventi delle autorità.

Cosa prevede già la legge
Il diritto svizzero contempla già alcune forme di responsabilità dei genitori. L'articolo 333 del Codice civile permette, a determinate condizioni, di chiedere un risarcimento per i danni provocati da un minorenne. L'articolo 219 del Codice penale punisce invece chi trascura i propri doveri di assistenza o educazione mettendo in pericolo lo sviluppo fisico o psichico del minore.

Esiste inoltre la possibilità, attraverso l'articolo 11 del Codice penale, di perseguire un genitore per un'omissione collegata a uno specifico reato del figlio.

Per Bühler e i cofirmatari, tuttavia, queste disposizioni non affrontano direttamente il caso di un genitore che si sottrae gravemente ai propri obblighi educativi mentre il figlio continua a commettere reati contro altre persone.

Gli esempi di Germania e Francia
Nel documento vengono richiamate anche le legislazioni di altri Paesi europei. In Germania, il Codice penale punisce la grave violazione dei doveri di assistenza o educazione nei confronti di un minore di 16 anni quando ne deriva, tra le altre cose, il rischio che intraprenda una vita criminale. La disposizione può riguardare anche situazioni in cui un adulto lascia abitualmente senza sorveglianza un giovane pur sapendo che commette regolarmente reati.

In Francia, invece, una modifica legislativa del 2025 ha rafforzato le sanzioni nei confronti dei genitori che si sottraggono gravemente ai propri obblighi. Quando questa condotta porta direttamente il minore a commettere un crimine o più delitti accertati con condanna definitiva, la pena può arrivare a tre anni di detenzione e a 45mila euro di ammenda.

Una nuova fattispecie penale
La richiesta rivolta all'Assemblea federale è quindi quella di introdurre una disposizione autonoma nel Codice penale svizzero.

La nuova norma dovrebbe punire il genitore, o chi esercita l'autorità parentale o la custodia, quando viola in modo grave e colpevole i propri doveri educativi o di vigilanza, contribuendo concretamente alla commissione di reati intenzionali gravi o ripetuti da parte del minorenne.

Nei casi più gravi, l'iniziativa chiede espressamente che sia prevista una pena detentiva. La definizione delle condizioni precise, delle sanzioni e della collocazione della nuova disposizione verrebbe lasciata al legislatore federale.

«Non si tratta di punire un genitore perché il figlio ha commesso un reato», precisano i promotori. L'obiettivo è intervenire nei confronti di chi, pur essendo consapevole di condotte gravi o ripetute, viola pesantemente i propri obblighi e contribuisce concretamente a ciò che accade.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
criminalità minorileiniziativaviolenza
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
1 gior
46
74

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
21 ore
119
215

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
2 gior

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
1 gior
20
50

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
1 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
1 gior
31
66

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
22 ore
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
1 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
56

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
21 ore
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
2 gior
12
69

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
2 gior
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
6 ore
2
60

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
13 ore
7
58

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
2 gior
5
26

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
2 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
80

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
158

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
2 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
2 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
1 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
2 gior

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
22 ore
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
19 ore

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
6 ore
10

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
1 gior
47
112

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
1 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
21 ore
36
78

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
17
147

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
2 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram
LIVE
CANTONE
2 gior
33
143

Gli agenti licenziati potrebbero ricorrere al Tram

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
2 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
3 gior
15
53

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
23 ore
14
54

Il ristorante dei Moretti è fallito

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
14 ore
1
13

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
2 gior
42

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
20 ore
1
19

Cento candeline per Caterina Ceschi

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
3 gior
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
8
29

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
3 gior
137
212

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
1 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
LIVE
SAVOSA
2 gior
8

Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
2 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
17

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
11
28

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»

ULTIME NOTIZIE TICINO
Protezione dei dati, ATED presenta una petizione
LIVE
CANTONE
40 min

Protezione dei dati, ATED presenta una petizione

Morcote, un aumento di rifiuti da... Okkio nero!
LIVE
CANTONE
1 ora
2

Morcote, un aumento di rifiuti da... Okkio nero!

Portinerie Lavoro fa tappa a Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 ora

Portinerie Lavoro fa tappa a Cugnasco

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 ora

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti
LIVE
NEGGIO
2 ore
2

Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 ore
34

Il Governo trasloca per un giorno

Nuovo appuntamento con #RiparaLo
LIVE
LOSONE
2 ore
3

Nuovo appuntamento con #RiparaLo

Una serata sui rischi delle sostanze pericolose che abbiamo in casa
LIVE
BELLINZONA
2 ore
2
3

Una serata sui rischi delle sostanze pericolose che abbiamo in casa

Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
4 ore
6

Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
5 ore
17
33

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»