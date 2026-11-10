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Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?

Attesa oggi la sentenza sul 59enne italiano residente in Argovia, accusato di aver sostenuto per quasi vent'anni la cosca Anello-Fruci. La difesa ha chiesto l'assoluzione.
Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?
Ti-Press
di Cronaca Ticino
Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?
Attesa oggi la sentenza sul 59enne italiano residente in Argovia, accusato di aver sostenuto per quasi vent'anni la cosca Anello-Fruci. La difesa ha chiesto l'assoluzione.

BELLINZONA - Punto di riferimento logistico e finanziario della ’ndrangheta in Svizzera per quasi vent’anni oppure semplici «gesti di cortesia» nei rapporti con il presunto capoclan?

La sentenza
È attesa oggi pomeriggio la sentenza nei confronti del 59enne italiano accusato di essere stato per quasi vent’anni un riferimento logistico e finanziario in Svizzera per la potente organizzazione criminale. L’uomo è sotto processo al Tribunale penale federale di Bellinzona.

CANTONE
Al telefono diceva "ti taglio la gola come a un maiale" e "lo faccio mettere nell'acido"

Uomo chiave della cosca Anello-Fruci
Nato e cresciuto in Calabria, ma residente nel Canton Argovia, il 59enne è accusato di aver fatto parte della cosca Anello-Fruci, legata alla Locale di Fino Mornasco e coordinata con quella di Giffone, almeno dal 2001 al 2020. Secondo la Procura, avrebbe contribuito a sviluppare gli interessi della cosca in Svizzera, partecipando a riunioni mafiose e agevolando l’insediamento di un affiliato nella Confederazione. Gli vengono inoltre contestati il trasporto di denaro in Italia, un ruolo di intermediario nel traffico di droga e il sostegno ad attività illegali legate ad armi e munizioni. Avrebbe anche tentato di ostacolare il tracciamento di patrimoni di origine criminale e fatto ricorso al metodo mafioso per riscuotere crediti e tangenti. A suo carico figurano infine le accuse di ricettazione, importazione, acquisto e deposito di monete false.

La maxioperazione "Imponimento"
La vicenda è collegata all’operazione "Imponimento", una vasta indagine contro la ’ndrangheta e, in particolare, contro la cosca Anello-Fruci. Avviata nel luglio 2020 con un’azione coordinata tra Italia e Svizzera, l’operazione ha portato all’arresto di 75 persone (una persona fermata anche in Ticino, poi estradata in Italia) e ha coinvolto complessivamente oltre 150 indagati.

CANTONE
«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

La richiesta di pena: sei anni e tre mesi
Nella requisitoria, l’accusa ha sottolineato il radicamento della mafia calabrese nel Paese e il ruolo dell’imputato come intermediario nei traffici di droga e armi. Secondo il procuratore, le conversazioni intercettate e il comportamento discreto dell’uomo dimostrerebbero che fosse consapevole delle attività criminali. La richiesta di pena è di sei anni e tre mesi

La difesa: «Il capoclan non gli portava droga, ma formaggio e salame»
La difesa ha respinto le accuse, sostenendo che il 59enne avesse sempre mantenuto una netta distanza dalla ’ndrangheta e che non vi fossero prove sufficienti del suo coinvolgimento. I rapporti con il presunto capoclan sarebbero stati occasionali e limitati a gesti di cortesia. L’avvocato ha inoltre contestato le ricostruzioni degli incontri tra affiliati e dei presunti traffici di droga, sostenendo che dalla Calabria fossero arrivati invece prodotti alimentari. La difesa ha respinto anche l’ipotesi di riciclaggio di denaro in Liechtenstein e ha quindi chiesto l’assoluzione.

CANTONE
Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione
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