Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?

La difesa: «Il capoclan non gli portava droga, ma formaggio e salame»

La difesa ha respinto le accuse, sostenendo che il 59enne avesse sempre mantenuto una netta distanza dalla ’ndrangheta e che non vi fossero prove sufficienti del suo coinvolgimento. I rapporti con il presunto capoclan sarebbero stati occasionali e limitati a gesti di cortesia. L’avvocato ha inoltre contestato le ricostruzioni degli incontri tra affiliati e dei presunti traffici di droga, sostenendo che dalla Calabria fossero arrivati invece prodotti alimentari. La difesa ha respinto anche l’ipotesi di riciclaggio di denaro in Liechtenstein e ha quindi chiesto l’assoluzione.