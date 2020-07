Maxi blitz anti 'ndrangheta: «Un lavoro che dura da 4 anni»

CATANZARO - Ben 158 indagati, 75 arresti (dei quali uno in Svizzera, nel canton Argovia), circa 700 agenti mobilitati (in Italia) e beni sequestrati per 169 milioni di euro. Sono queste le principali cifre del maxi-blitz anti 'ndrangheta effettuato all'alba di martedì mattina a cavallo tra Calabria e Svizzera.

«Questa indagine dura da quattro anni e nel corso del tempo si è affinata fino ad arrivare al risultato odierno», ha spiegato in conferenza stampa il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, commentando i risultati dell'operazione "Imponimento", per la quale sono scattate perquisizioni anche in Ticino.

L'indagine, ha sottolineato il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, ha consentito di documentare la quotidianità di una locale di 'ndrangheta, osservando come i suoi esponenti si muovono sul territorio, andando a inserirsi negli spazi delle attività remunerative, tra estorsioni e imposizioni delle forniture.

«Abbiamo osservato la cosca come una sorta di Grande Fratello», ha commentato il Comandante provinciale delle Fiamme Gialle di Catanzaro, Dario Solombrino. In controluce sono emersi anche i rapporti opachi tra l'associazione mafiosa e il settore del turismo, in cui 'ndrangheta e imprenditoria traggono vantaggi reciproci "tenendosi la mano" a vicenda.

L'operazione, ha spiegato Gratteri, ha colpito in modo particolare la cosca Anello, che ha interessi economici appunto nel controllo delle attività turistiche, oltre che nelle armi e il traffico di droga. «L’operazione nasce dall’inchiesta Gentlemen. Rocco Anello aveva collegamenti costanti con la Svizzera, dove vive un suo uomo, finalizzati all’esportazione di armi e denaro».

In Svizzera, lo ricordiamo, l'operazione ha interessato, oltre al Ticino, anche in cantoni di Soletta, Zugo e Argovia, nei quali la fedpol - coordinata con il Ministero Pubblico della Confederazione - ha perquisito in mattinata diverse abitazioni e alcuni locali commerciali.