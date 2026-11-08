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Due medaglie per il miele della Valle di Muggio

Il miele di castagno e la Nocciolape conquistano due medaglie al concorso internazionale ALP’26. Festa per l'azienda familiare della Valle di Muggio.
Due medaglie per il miele della Valle di Muggio
Jones Apicoltura – Miele di Monte
di Cronaca Ticino
Due medaglie per il miele della Valle di Muggio
Il miele di castagno e la Nocciolape conquistano due medaglie al concorso internazionale ALP’26. Festa per l'azienda familiare della Valle di Muggio.

MONTE - Doppio riconoscimento per Jones Apicoltura - Miele di Monte, che nel fine settimana dal 6 all'8 novembre ha conquistato due medaglie d'argento ad ALP’26, il concorso internazionale dedicato ai prodotti locali della regione alpina, svoltosi a Stans.

A essere premiati sono stati il miele di castagno e la Nocciolape, due prodotti particolarmente significativi per la piccola azienda a conduzione familiare della Valle di Muggio.

Se il miele di castagno è uno dei prodotti più rappresentativi del territorio, la Nocciolape, invece, ha conquistato l'argento al suo debutto assoluto in un concorso, regalando una soddisfazione inaspettata ai produttori.

Dietro questi risultati c'è il lavoro di un'intera famiglia, compresi i cinque figli, che partecipano secondo le proprie possibilità alle attività dell'azienda, dalla preparazione al confezionamento fino alla presenza sui mercati. Particolarmente emozionante, racconta il titolare, è stato poter condividere il momento della premiazione con uno dei figli.

Le due medaglie si aggiungono ai riconoscimenti ottenuti nel 2025 al Concorso Svizzero dei Prodotti Regionali, dove Jones Apicoltura aveva già conquistato un oro e due argenti. Un'ulteriore conferma, per la famiglia, del valore di un lavoro profondamente legato a Monte e alla Valle di Muggio.

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