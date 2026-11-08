Qualcuno ha rapito il sole

I contenuti

«Né io né Elisa abbiamo mai acquistato un albo per bambini alla cieca – riprende l'autrice –, per cui abbiamo deciso di permettere la visualizzazione del racconto online. La storia narra di Buio che rapisce Sole perché desidera essere visto e apprezzato come lui. Inizia così l’avventura di Alba, una ragazzina che teme l’oscurità decisa a ritrovare Sole. Quando questo accadrà, sarà buio ad andarsene, sconfitto, per la gioia di molti, ma sarà grazie alla sua assenza che in poco tempo tutti si renderanno conto della sua importanza. Seppur ispirato dal Solstizio invernale, è un racconto universale sull’integrazione dell’ombra e delle differenze, che permette di empatizzare anche con chi si comporta in modi giudicati sbagliati».

Cosa dice l'illustratrice

«Amo disegnare e ho ereditato la passione per l’illustrazione da mia madre che è grafica – sostiene Elisa –, ma è la prima volta che mi rivolgo a un pubblico. La proposta di illustrare l’albo è giunta in un momento in cui accarezzavo l’idea di lavorare con i bambini, ma mi occupavo di tutt’altro, per cui ho accettato con entusiasmo. Anch’io ho un interesse e un occhio critico sulle storie per bambini e questa mi ha subito conquistata. Mentre il lavoro su carta mi è congeniale, trasferirlo sul digitale non è stato semplice, dovendo imparare tutto quanto da zero».