STATI UNITI
Rubio valuta le dimissioni
L'eventuale decisione potrebbe influenzare la corsa alla Casa Bianca del 2028.
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
Rubio valuta le dimissioni
L'eventuale decisione potrebbe influenzare la corsa alla Casa Bianca del 2028.
WASHINGTON - Il segretario di Stato americano Marco Rubio sta valutando di dimettersi dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato per prepararsi alle presidenziali del 2028. Lo riporta The Independent citando alcune fonti, secondo le quali già prima dell'esito del voto Rubio non escludeva un passo indietro.
«Ha senso per lui lasciare l'amministrazione. È uno dei papabili candidati alla Casa Bianca e non può correre se è segretario di Stato e se è legato a un'amministrazione che potrebbe danneggiare le prospettive», ha detto un alleato di Rubio.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO