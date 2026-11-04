Chikungunya, cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Nella maggior parte dei casi la malattia non è pericolosa, ma i dolori articolari e la febbre possono persistere per settimane o addirittura mesi. Le forme gravi sono rare e interessano soprattutto le persone anziane o con importanti patologie preesistenti.

Come è arrivato il virus in Svizzera?

La diffusione della Chikungunya in Europa è legata alla progressiva espansione della zanzara tigre asiatica. In Svizzera questo insetto è stato individuato per la prima volta nel 2003, proprio in Ticino. Nel 2007, nel Mendrisiotto, è stata poi accertata la presenza di una popolazione stabile, capace di riprodursi localmente. Da allora la zanzara tigre si è diffusa in numerose altre zone del Paese.