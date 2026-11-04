Una stella Michelin per Origini, un premio a Guglielmo Curcio

Situato all'ingresso del Parco delle Gole della Breggia, Origini nasce dal progetto di Swea Meucci e Guglielmo Curcio, compagni nella vita e nel lavoro. Aprendo un locale tutto loro, hanno scelto di mettere a frutto le esperienze maturate negli anni e di dare forma a un'idea condivisa di ristorazione. Meucci, gerente e sommelier, cura l'accoglienza e la proposta enologica, mentre Curcio guida la cucina.

La scelta di materie prime sostenibili, la raccolta di erbe spontanee - soprattutto nel Parco delle Gole della Breggia - e la collaborazione con contadini, pescatori e cacciatori locali legano la cucina di Origini al territorio. A questo legame si affianca la curiosità per ingredienti scoperti altrove. Curcio predilige la cottura a fuoco vivo e riprende tecniche antiche come la fermentazione e la conservazione in vaso, dando vita a piatti dagli accostamenti talvolta inusuali e dai sapori decisi ma equilibrati. Al centro del progetto c'è il piacere di ritrovarsi a tavola e condividere il momento del pasto.