Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Come difendersi

Per difendersi da tentativi di vishing e spoofing telefonico, le raccomandazioni fondamentali condivise dalle banche e dai centri di sicurezza informatica (come la Polizia cantonale o l'Ufficio federale della cibersicurezza UFCS) sono:

- Non fidarsi del numero sul display: Il mittente può essere facilmente falsificato (Caller ID Spoofing). Anche se compare il prefisso 091 o il numero ufficiale della propria filiale, non c'è garanzia che la chiamata sia autentica.

- Interrompere subito la chiamata e richiamare: Se l'interlocutore sostiene di essere della banca o solleva urgenze su bonifici e blocchi di sicurezza, riagganciare senza esitazione. Contattare poi la propria banca digitando manualmente il numero ufficiale (reperibile sul retro della carta di debito/credito o sul sito web), mai usando il tasto "richiama".

- Mai autorizzare notifiche o bonifici su richiesta: Nessun operatore bancario ha il permesso o la necessità di far approvare bonifici, transazioni o notifiche push (tramite app di autenticazione come PhotoTAN, SMS OTP o Mobile ID) durante una conversazione telefonica.

- Mai cedere credenziali o codici: Password di e-banking, PIN, numeri di sicurezza (CVV/CVC) e codici monouso sono strettamente personali. La banca non li chiederà mai via telefono o messaggio.

- Non farsi prendere dal panico o dalla fretta: L'urgenza emotiva (un presunto debito, un bonifico fraudolento da fermare subito, il rischio di blocco del conto) è l'arma principale del truffatore per impedire un ragionamento lucido.

- Cosa fare se si è già ceduto un dato: Contattare immediatamente il servizio clienti o il numero di emergenza della banca per bloccare l'accesso all'e-banking e le carte, e sporgere denuncia alla polizia.