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Serena è stata ritrovata
Della giovane momò non si avevano notizie dal 19 ottobre.
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Della giovane momò non si avevano notizie dal 19 ottobre.
Serena è stata ritrovata
Della giovane momò non si avevano notizie dal 19 ottobre.
LUGANO - È stata ritrovata ieri nel Luganese Serena Chelliah, la 19enne domiciliata a Vacallo di cui si erano perse le tracce lo scorso 19 ottobre a Mendrisio. La Polizia cantonale ha quindi revocato l'avviso di scomparsa.
Non è la prima volta che la giovane si allontana e viene poi ritrovata. Era già successo nelle scorse settimane e nel 2023.
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