Meno fondi, più sfide: la strategia della Pro Grigioni Italiano per farsi notare

A fornire indicazioni sulle sfide che attendono l'associazione è anche una recente valutazione commissionata dall'Ufficio federale della cultura alla Scuola universitaria professionale dei Grigioni. Lo studio, che ha esaminato l'attività della Pgi e dell’organizzazione Lia Rumantscha, restituisce un quadro complessivamente positivo, soprattutto per quanto riguarda l'offerta culturale e il radicamento sul territorio. Evidenzia tuttavia anche diversi margini di miglioramento, tra cui la necessità di ampliare il pubblico di riferimento e rendere maggiormente visibile l'attività politica e sociale dell'associazione.

Secondo Bertossa, i risultati sono stati accolti con interesse all'interno della Pgi. Un'anteprima era già stata presentata e discussa con i presidenti delle sezioni e le operatrici culturali durante la Giornata delle Sezioni della scorsa primavera.