Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est

Traffico deviato e automobilisti in difficoltà

Per gestire le conseguenze dell'occupazione stradale sono state attivate diverse deviazioni. Sulla A51, in direzione nord, è obbligatoria l'uscita a Forlanini, mentre verso sud il traffico viene fatto uscire a Cologno Monzese Ovest. Modifiche anche sulla A52, dove i veicoli diretti a sud vengono deviati verso l'autostrada A4 in direzione Venezia. Sulla A50 Sud è invece chiuso il collegamento verso San Giuliano e la A51, con deviazione sulla A1 in direzione Melegnano e successivamente sulla A58, la Tangenziale Est Esterna di Milano.

Un venerdì di proteste in tutta Italia

Quella milanese è una delle principali manifestazioni della giornata di mobilitazione nazionale indetta dall'Usb contro il carovita e il riarmo. Secondo la stampa italiana, in piazza è presente una compagine eterogenea: studenti, pensionati, rappresentanti sindacali, attivisti filopalestinesi e gruppi antagonisti.