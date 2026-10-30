Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est
Traffico paralizzato e arterie stradali chiuse. La protesta infiamma anche altre città: tre presunti feriti negli scontri a Vicenza, mentre a Roma l'Usb annuncia 100mila persone in piazza.
Traffico paralizzato e arterie stradali chiuse. La protesta infiamma anche altre città: tre presunti feriti negli scontri a Vicenza, mentre a Roma l'Usb annuncia 100mila persone in piazza.
MILANO - La protesta invade la Tangenziale Est di Milano, dove circa 30mila manifestanti, secondo la Questura, stanno partecipando al corteo organizzato nell'ambito dello sciopero generale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb). La mobilitazione sta creando pesanti disagi alla viabilità del capoluogo lombardo, con l'occupazione dell'arteria stradale all'altezza di Cascina Gobba. Ma la tensione si registra anche in altre città italiane: a Vicenza tre manifestanti sarebbero rimasti feriti durante gli scontri con la polizia, mentre a Roma l'Usb parla di 100mila persone scese in piazza.
A Milano la situazione ha imposto la chiusura di un ampio tratto dell'arteria stradale. D'intesa con la Prefettura e le forze dell'ordine, è stata infatti disposta l'interruzione del traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Cologno Monzese Ovest e Milano Viale Forlanini. Chiuse anche le aree di servizio di Cascina Gobba Est e Ovest.
Traffico deviato e automobilisti in difficoltà
Per gestire le conseguenze dell'occupazione stradale sono state attivate diverse deviazioni. Sulla A51, in direzione nord, è obbligatoria l'uscita a Forlanini, mentre verso sud il traffico viene fatto uscire a Cologno Monzese Ovest. Modifiche anche sulla A52, dove i veicoli diretti a sud vengono deviati verso l'autostrada A4 in direzione Venezia. Sulla A50 Sud è invece chiuso il collegamento verso San Giuliano e la A51, con deviazione sulla A1 in direzione Melegnano e successivamente sulla A58, la Tangenziale Est Esterna di Milano.
Un venerdì di proteste in tutta Italia
Quella milanese è una delle principali manifestazioni della giornata di mobilitazione nazionale indetta dall'Usb contro il carovita e il riarmo. Secondo la stampa italiana, in piazza è presente una compagine eterogenea: studenti, pensionati, rappresentanti sindacali, attivisti filopalestinesi e gruppi antagonisti.
L'attenzione delle autorità è particolarmente alta nelle città che nelle scorse settimane sono già state teatro di scontri e devastazioni. A Milano il centro è presidiato dalle forze dell'ordine, mentre a Roma sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno al Colosseo. Dispositivi particolarmente rigorosi sono stati predisposti anche a Bologna e Torino.
Dal Viminale è arrivata la linea sulla gestione dell'ordine pubblico: «Isoleremo i violenti».
Tre manifestanti feriti a Vicenza
Tre partecipanti al corteo di Vicenza sarebbero rimasti feriti, tra cui uno colpito in testa da un lacrimogeno, nelle tensioni con la Polizia avvenute nei pressi della Tangenziale. Lo hanno annunciato gli organizzatori del corteo. Dirigendosi verso la tangenziale e tentando di forzare il blocco delle forze dell'ordine, il corteo è stato bloccato con gli idranti
In 100mila a Roma
Infine, sono circa 100mila, secondo le stime dell'Usb, i manifestanti scesi in piazza a Roma in occasione dello sciopero generale. Il corteo di studenti e lavoratori, partito da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, è tornato nuovamente nella zona della stazione dopo aver attraversato le strade della Capitale. La manifestazione è ora diretta verso il Colosseo, dove proseguirà la mobilitazione.