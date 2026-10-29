Elicottero militare italiano cade in Bosnia, quattro morti e 12 feriti
Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento mentre le autorità mantengono il massimo riserbo.
BOSNIA - Un elicottero italiano CH 47 impegnato nell'ambito dell'operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina è precipitato nel pomeriggio di oggi per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi sono prontamente intervenuti.
Al momento, informa la Difesa italiana, «non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale».
La notizia è stata confermata alla sede di Sarajevo dell'agenzia italiana ANSA dal sindaco di Brčko, Siniša Milić. «Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta», ha aggiunto Milić. Il conteggio dei morti è stato in seguito rivisto a quattro.
Ulteriori dettagli sull'identità delle persone a bordo dell'aereo, così come sulle cause dell'incidente, saranno resi noti dopo che le autorità avranno completato le verifiche necessarie e pubblicato i risultati dell'inchiesta.
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