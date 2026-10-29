Elicottero militare italiano cade in Bosnia, quattro morti e 12 feriti

La notizia è stata confermata alla sede di Sarajevo dell'agenzia italiana ANSA dal sindaco di Brčko, Siniša Milić. «Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta», ha aggiunto Milić. Il conteggio dei morti è stato in seguito rivisto a quattro.

Ulteriori dettagli sull'identità delle persone a bordo dell'aereo, così come sulle cause dell'incidente, saranno resi noti dopo che le autorità avranno completato le verifiche necessarie e pubblicato i risultati dell'inchiesta.