«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

«Nessuno ha voluto comunicarmi se hanno fatto indagini, se il pacco sia ben arrivato o meno da loro, se la Posta l'abbia perso o se abbiano contattato la Posta per indagare», spiega il cliente alla nostra redazione.

«Il minimo è fare una vera e propria inchiesta»

Quello che il cliente chiede è ricostruire il percorso della spedizione. Il pacco è stato smarrito durante il trasporto? È arrivato nei depositi di Zalando e poi è scomparso? Al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire dove si trovi la giacca.