Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

Visibilmente commosso e con un'espressione triste, Vucic ha riconosciuto pubblicamente il risultato. «Riconosco la vittoria degli studenti», ha affermato, annunciando che continuerà la propria battaglia politica dai banchi dell'opposizione.

L'ex presidente ha tuttavia rivolto dure critiche agli avversari, accusandoli di aver condotto una campagna elettorale «scorretta e piena di menzogne». Vucic ha promesso che dimostrerà le proprie accuse e che non farà sconti ai vincitori. «Nessuno fuggirà dalla Serbia per questo», ha inoltre dichiarato.