Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
Le prime proiezioni assegnano alla lista degli studenti il 52% dei voti e 138 seggi su 250. Serbia Unita si ferma al 39,3%.
BELGRADO - Svolta politica in Serbia. L'ex presidente Aleksandar Vucic ha riconosciuto la sconfitta del suo partito alle elezioni legislative. «Abbiamo perso le elezioni», ha dichiarato durante un intervento in diretta sull'emittente pubblica Rts. Secondo le prime proiezioni, la lista degli studenti avrebbe conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento.
Le stime diffuse da Rts attribuiscono alla Studentska Lista il 52% dei voti, una percentuale che dovrebbe tradursi in 138 seggi sui 250 dell'Assemblea nazionale serba, ben oltre la soglia dei 126 necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Serbia Unita, il partito di Vucic, si fermerebbe invece al 39,3%, conquistando 104 seggi.
Visibilmente commosso e con un'espressione triste, Vucic ha riconosciuto pubblicamente il risultato. «Riconosco la vittoria degli studenti», ha affermato, annunciando che continuerà la propria battaglia politica dai banchi dell'opposizione.
L'ex presidente ha tuttavia rivolto dure critiche agli avversari, accusandoli di aver condotto una campagna elettorale «scorretta e piena di menzogne». Vucic ha promesso che dimostrerà le proprie accuse e che non farà sconti ai vincitori. «Nessuno fuggirà dalla Serbia per questo», ha inoltre dichiarato.
Secondo le prime proiezioni, nessun'altra coalizione minore avrebbe superato la soglia di sbarramento del 3% necessaria per entrare in Parlamento. Fanno eccezione alcune piccole formazioni rappresentative delle minoranze etniche, che beneficiano dell'esenzione da tale soglia. I risultati restano al momento basati sulle proiezioni diffuse dalla televisione pubblica serba.