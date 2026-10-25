Salvini riconfermato alla guida della Lega

Uno dei temi centrali del suo intervento è stato il conflitto in Ucraina. Già in mattinata Salvini aveva espresso la volontà di portare in Consiglio dei ministri una posizione netta: «Non possiamo continuare a mandare soldi e armi all'Ucraina». Dopo la rielezione, il leader ha ribadito che la Lega intende restare una «forza di governo responsabile e leale, ma mai silente o paurosa». Secondo Salvini, dopo oltre quattro anni di guerra è necessario cambiare approccio: «Questa maledetta guerra finirà al tavolo diplomatico», ha affermato, chiedendo di puntare sulla diplomazia anziché proseguire con l'invio di armamenti.

Una posizione condivisa anche da Luca Zaia, ex governatore del Veneto ed esponente dell'ala settentrionale della Lega. Zaia ha sostenuto la necessità di fermare l'invio di armi, avvertendo che il conflitto rischia di trasformarsi nel «nostro Afghanistan». L'ex governatore ha invocato prima un armistizio e successivamente un percorso di pace. La convergenza sul dossier ucraino potrebbe favorire anche un riavvicinamento tra Salvini e l'area nordista del partito. Il segretario ha infatti annunciato un possibile coinvolgimento di Zaia nella nuova organizzazione: «Ci darà sicuramente una mano nei prossimi mesi». La composizione della nuova segreteria dovrebbe essere definita entro «una o due settimane».