Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

"Movimento 17 ottobre", indagati moglie e marito

L'uomo, considerato la mente del "gruppo", è stato arrestato ieri. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è nata e cresciuta a Como e fa la mediatrice culturale. Entrambi sarebbero residenti a Milano
"Movimento 17 ottobre", indagati moglie e marito
IMAGO / ZUMA Press
di Cronaca Ticino
"Movimento 17 ottobre", indagati moglie e marito
L'uomo, considerato la mente del "gruppo", è stato arrestato ieri. La donna, iscritta nel registro degli indagati, è nata e cresciuta a Como e fa la mediatrice culturale. Entrambi sarebbero residenti a Milano

MILANO / COMO - Anche Sagia Hammoud, moglie di Youssef Siher, risulta iscritta nel registro degli indagati della Procura di Milano nell'inchiesta sui disordini avvenuti nel capoluogo lombardo il 17 ottobre. La donna, 32 anni, è indagata a piede libero per istigazione a delinquere.

ITALIA
Tanta paura, nessun caos

Di origini libanesi, Hammoud, stando a quanto riporta La Provincia, è nata e cresciuta a Como e lavora come mediatrice culturale per un'associazione attiva tra Milano e il capoluogo lariano. Secondo l'indagine, avrebbe affiancato il marito nella presunta organizzazione delle violenze. La coppia risulterebbe residente in provincia di Milano.

Siher, attivista pro Palestina, è stato arrestato con le accuse di istigazione a delinquere, violenza organizzata e terrorismo. Sabato mattina gli investigatori sarebbero riusciti a rintracciarlo attraverso il telefono della moglie: il suo cellulare era infatti spento e non risultava localizzabile.

La posizione di Hammoud resta distinta da quella del marito: nei suoi confronti non è stata disposta una misura cautelare e l'ipotesi di reato dovrà essere verificata nel corso dell'inchiesta.

ITALIA
Città blindate e scontri nelle piazze: individuato il presunto organizzatore
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
comodisordiniinchiestaistigazione a delinqueremilano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
51

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
2 gior
52
168

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
2 gior
94
99

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
27

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
9
231

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
2 gior

È morto l'uomo caduto da un'impalcatura

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
2 gior
139
186

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
29
111

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
2 gior
56
58

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»
LIVE
VALLLESE
3 gior
9
24

250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
2 gior
36

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
1 gior
8
84

No, non si è messo in posa

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
1 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
3 gior

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
3 gior
3
46

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
2 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
16
67

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
23 ore
19
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
16

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
3 gior

«Lascerò la finanza»

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti
LIVE
FCL
2 gior
27
97

Lugano, manita al Getafe: brividi nel finale, poi Behrens chiude i conti

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
17

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
9

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»
LIVE
ITALIA
3 gior
25
112

La preside dell'11enne coinvolto negli scontri: «I suoi occhi sono inconfondibili»

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
27

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
2 gior
4
20

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
9 ore
13
68

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
1
23

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
1 gior
1
38

«Ecco come ce le procuriamo»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
2 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
1 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
2
20

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
34
82

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
22 ore
153
277

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
8 ore
19
32

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
2 gior
10

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
1 gior
26
115

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
9 ore
12
38

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
54
118

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
44

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
7 ore
7
9

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
2 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
15

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
10 ore
8
37

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
3 gior

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
13 min

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

La Russia è pronta a riprendere i negoziati
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
1
22

La Russia è pronta a riprendere i negoziati

Netanyahu evoca l'incubo nucleare sui social
LIVE
ISRAELE
4 ore
5
37

Netanyahu evoca l'incubo nucleare sui social

Dalle piazze alle barricate: violenza e tensioni scuotono le capitali europee
LIVE
EUROPA
5 ore
39
48

Dalle piazze alle barricate: violenza e tensioni scuotono le capitali europee

800 milioni di dollari alle vittime di abusi
LIVE
STATI UNITI
6 ore
7
4

800 milioni di dollari alle vittime di abusi

Incendio al Kehlsteinhaus: il fuoco si è riacceso
LIVE
GERMANIA
6 ore
17

Incendio al Kehlsteinhaus: il fuoco si è riacceso

Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump
LIVE
STATI UNITI
8 ore
10
19

Caccia americani in azione: fermato aereo civile sopra la residenza di Trump

Migliaia in piazza a Tirana, violenti scontri tra manifestanti e polizia
LIVE
ALBANIA
19 ore
12

Migliaia in piazza a Tirana, violenti scontri tra manifestanti e polizia

Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi
LIVE
FRANCIA
21 ore
1
14

Francia, fino a 800mila manifestanti in piazza: un migliaio di fermi

Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio
LIVE
BRASILE
1 gior
9
40

Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio