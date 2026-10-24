«Mai pensato sostituire la sala stampa con una piscina»

Qualche giorno fa il "New York Times" aveva riferito che da mesi Trump accarezzerebbe l'idea di ripristinare la piscina al coperto che il presidente Franklin D. Rooosevelt fece aggiungere nel 1933 e che fu poi coperta da Richard Nixon per ricavare uno spazio per i media. L'idea sarebbe nata dal desiderio di Trump di allontanare i giornalisti dalla Casa Bianca, un piano che aveva già caldeggiato nel primo mandato.

In realtà pare che Trump accarezzi l'idea da tempo. Nel suo primo mandato l'aveva ventilata senza successo. Nei mesi scorsi ha poi pubblicato una foto su Truth con due immagini, da un lato la sala stampa e dall'altro una piscina al suo posto.