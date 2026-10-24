Cisgiordania, 1'500 palestinesi sfollati a Hebron

Le operazioni militari non si limiterebbero tuttavia a Hebron. Questa mattina l'emittente al-Jazeera, citando i propri corrispondenti sul posto, ha riferito che le forze israeliane hanno effettuato incursioni in almeno 15 località nel nord della Cisgiordania, tra cui Nablus e Jenin. Nel corso delle operazioni sarebbero stati arrestati decine di palestinesi.