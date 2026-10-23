FRANCIA
Il ministro parla di «atto terroristico»
Le autorità intensificano le indagini dopo la sparatoria che ha sconvolto la periferia di Parigi.
Afp
Fonte Sda Dpa
Il ministro parla di «atto terroristico»
Le autorità intensificano le indagini dopo la sparatoria che ha sconvolto la periferia di Parigi.
TRAPPES - Dopo gli spari mortali nella regione di Parigi, il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez ha definito l'accaduto come un «atto terroristico».
«Le indagini sono ancora in corso, ma si tratta chiaramente di un crimine terroristico», ha dichiarato Nuñez davanti a giornaliste e giornalisti a Trappes, dopo che un uomo aveva sparato da un'auto in strada.
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