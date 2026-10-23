Terremoto in Tibet, almeno 16 morti e 46 feriti

Secondo l'Istituto geologico statunitense (Usgs), l'epicentro è stato localizzato in una zona montuosa a circa 190 chilometri a est-nordest di Nagqu e a 390 chilometri a nordest di Lhasa, il capoluogo regionale. Il sisma ha avuto una profondità superficiale di circa 10 chilometri. La Cctv ha reso noto che nell'area è stato attivato un piano di emergenza di livello III.

L'epicentro si trova nella municipalità di Maru, nella contea di Baqen. Secondo quanto riferito da Xinhua, il vice responsabile della municipalità, Lhawang Dagpo, ha dichiarato che la scossa è stata avvertita distintamente presso gli uffici locali, dove si sono aperte crepe nelle pareti. L'agenzia ha inoltre segnalato interruzioni nei servizi elettrici e di telecomunicazione nel capoluogo della contea.