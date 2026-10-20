«La violenza è forse ciò che la politica si meriterebbe»

BELLINZONA - Gli strascichi di quanto accaduto lo scorso fine settimana in Italia e in Francia non risparmiano neppure il Ticino. E non poteva essere altrimenti. A intervenire sulle proteste e sulle violenze che hanno accompagnato le manifestazioni nei paesi vicini è la sezione ticinese del movimento "Sciopero per il clima", che in un comunicato ha preso posizione questa sera contro le condanne espresse dal mondo politico invitando a interrogarsi sulle cause della rabbia giovanile.