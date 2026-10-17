Il volo Edelweiss per i Caraibi deve rientrare a Zurigo
Pochi minuti dopo il decollo l'aereo era di nuovo in rotta verso l'aeroporto di partenza. Ed ha dovuto scaricare il carburante in volo per poter riatterrare.
Pochi minuti dopo il decollo l'aereo era di nuovo in rotta verso l'aeroporto di partenza. Ed ha dovuto scaricare il carburante in volo per poter riatterrare.
EDW34N - Lasciarsi alle spalle il clima svizzero e volare verso Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Era questo il programma dei passeggeri del volo Edelweiss EDW34N di sabato. Ma il viaggio ha preso una piega inaspettata: dopo pochi minuti di volo, l'Airbus A340-313 ha dovuto invertire la rotta. Secondo Flightradar24.com, l'aereo ha 23 anni.
A spiegare il motivo del rientro non previsto è il portavoce di Edelweiss, Andreas Marti: il cosiddetto Center Gear, il carrello aggiuntivo situato al centro dell'aereo, non si è retratto. «Per questo motivo l'aereo deve rientrare a Zurigo.»
Durante il volo di ritorno, a causa del peso elevato, «è stato scaricato carburante per facilitare l'atterraggio», ha precisato il portavoce. Lo scopo di questa cosiddetta «rapida espulsione di carburante» è quello di ridurre il peso dell'aereo al di sotto o al livello del peso massimo consentito per l'atterraggio.
Una volta a terra, l'aereo è stato sottoposto a controlli tecnici.
In prima serata, l'equipaggio e i passeggeri dell'Edelweiss hanno finalmente potuto ripartire per la Repubblica Dominicana. «Il pezzo è stato sostituito», ha spiegato Marti. «Alle 17:10 l'aereo è riuscito a decollare per Punta Cana con un ritardo di 3 ore e 40 minuti.»