Il volo Edelweiss per i Caraibi deve rientrare a Zurigo

In prima serata, l'equipaggio e i passeggeri dell'Edelweiss hanno finalmente potuto ripartire per la Repubblica Dominicana. «Il pezzo è stato sostituito», ha spiegato Marti. «Alle 17:10 l'aereo è riuscito a decollare per Punta Cana con un ritardo di 3 ore e 40 minuti.»