Belinda Bencic ha seguito le orme di Gut-Behrami

Dietro Ka-Ex c'è la società zurighese ph. AG. Il marchio, fondato nel 2017 dal farmacista Pedro Schmidt, formatosi al Politecnico federale di Zurigo, si era inizialmente fatto conoscere per un prodotto contro i postumi dell'alcol. Negli anni ha progressivamente orientato la propria attività verso lo sport d'élite, concentrandosi in particolare sulla rigenerazione fisica. L'azienda è attualmente impegnata nell'espansione sul mercato statunitense e annovera tra le realtà sportive che utilizzano i suoi prodotti anche il Manchester City e la nazionale svizzera di calcio.

Per Bencic non si tratta soltanto di prestare il proprio volto a una campagna pubblicitaria. La tennista partecipa infatti direttamente al capitale dell'azienda, anche se l'entità dell'investimento e la quota acquisita non sono state comunicate. Nel suo nuovo ruolo rappresenterà Ka-Ex attraverso apparizioni pubbliche, social media, stampa ed eventi. Secondo quanto riferito dalla società, Bencic ha scoperto i prodotti all'inizio del 2026, su consiglio del proprio preparatore atletico, e da allora li ha integrati nella sua alimentazione. «Credo nei prodotti di Ka-Ex», ha affermato la campionessa olimpica di Tokyo 2021.