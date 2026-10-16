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Belinda Bencic ha seguito le orme di Gut-Behrami

Dopo Lara Gut-Behrami anche Belinda Bencic è entrata come investitrice nel marchio svizzero Ka-Ex
Belinda Bencic ha seguito le orme di Gut-Behrami
IMAGO / AAP /ABACAPRESS
di 20min.ch | Sebastian Rieder
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Belinda Bencic ha seguito le orme di Gut-Behrami
Dopo Lara Gut-Behrami anche Belinda Bencic è entrata come investitrice nel marchio svizzero Ka-Ex
La campionessa olimpica di tennis è diventata anche ambasciatrice globale del marchio.
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ZURIGO - Belinda Bencic guarda oltre il campo da tennis e punta anche sul mondo degli affari. La campionessa olimpica svizzera, 29 anni, è infatti diventata investitrice di Ka-Ex, marchio zurighese specializzato in integratori alimentari, assumendo anche il ruolo di ambasciatrice globale. Una scelta che segue le orme dell'ex sciatrice Lara Gut-Behrami, già coinvolta nell'azienda sia come investitrice sia come testimonial.

L'annuncio arriva in un periodo sportivamente complicato per la tennista sangallese. Dopo l'eliminazione precoce agli US Open, Bencic ha infatti faticato anche nei tornei WTA 1000 di Pechino e Wuhan. Mentre cerca di ritrovare continuità sul campo, la numero 12 del mondo costruisce dunque nuove prospettive fuori dal circuito. «È un investimento per il futuro, che già ora sento come sportiva», ha dichiarato, sottolineando l'importanza del recupero fisico e dell'attenzione alle esigenze del proprio corpo.

Dietro Ka-Ex c'è la società zurighese ph. AG. Il marchio, fondato nel 2017 dal farmacista Pedro Schmidt, formatosi al Politecnico federale di Zurigo, si era inizialmente fatto conoscere per un prodotto contro i postumi dell'alcol. Negli anni ha progressivamente orientato la propria attività verso lo sport d'élite, concentrandosi in particolare sulla rigenerazione fisica. L'azienda è attualmente impegnata nell'espansione sul mercato statunitense e annovera tra le realtà sportive che utilizzano i suoi prodotti anche il Manchester City e la nazionale svizzera di calcio.

Per Bencic non si tratta soltanto di prestare il proprio volto a una campagna pubblicitaria. La tennista partecipa infatti direttamente al capitale dell'azienda, anche se l'entità dell'investimento e la quota acquisita non sono state comunicate. Nel suo nuovo ruolo rappresenterà Ka-Ex attraverso apparizioni pubbliche, social media, stampa ed eventi. Secondo quanto riferito dalla società, Bencic ha scoperto i prodotti all'inizio del 2026, su consiglio del proprio preparatore atletico, e da allora li ha integrati nella sua alimentazione. «Credo nei prodotti di Ka-Ex», ha affermato la campionessa olimpica di Tokyo 2021.

Con questo accordo, Bencic entra a far parte di un gruppo di sportivi svizzeri già legati al marchio. Oltre a Lara Gut-Behrami, figurano infatti il campione olimpico di sci di fondo Dario Cologna e il giocatore dello Zurigo Denis Malgin. Per Ka-Ex, la collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita internazionale; per Bencic, un investimento che potrebbe assumere un ruolo importante anche dopo la conclusione della carriera agonistica.

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