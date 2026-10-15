UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Il nodo della Lex UBS

Al centro delle tensioni ci sono le nuove disposizioni elaborate dopo il crollo di Credit Suisse nel 2023. Il Consiglio degli Stati si è espresso a favore dell'obbligo, per la casa madre svizzera, di coprire al 100% con capitale primario di qualità (CET1) le partecipazioni nelle filiali estere, contro l'attuale requisito minimo del 60%. L'obiettivo è rafforzare la capacità della banca di assorbire eventuali perdite senza rendere necessario un intervento dello Stato. Per UBS, tuttavia, la misura potrebbe tradursi in un fabbisogno aggiuntivo di capitale stimato attorno ai 20 miliardi di dollari.

La banca cerca un compromesso

UBS considera una copertura integrale «sproporzionata» e potenzialmente dannosa per la propria competitività internazionale. Anche l'investitore statunitense Artisan Partners ha criticato le nuove disposizioni, definendole «punitive» e chiedendo un trasferimento della banca fuori dalla Svizzera. Secondo le sue stime, il capitale aggiuntivo necessario ammonterebbe a circa 16 miliardi di dollari.