In tanti fanno shopping a braccetto con l'IA

L'analisi è stata condotta dall'istituto di ricerche di mercato Management Tools Research su incarico di Visa. Tra la fine di luglio e la metà di agosto 2026 sono state intervistate online 1260 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Secondo Visa, i risultati sono rappresentativi della popolazione residente in Svizzera di questa fascia d'età raggiungibile online.