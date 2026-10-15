Migros nuovo contratto collettivo: meno ore di lavoro e più vantaggi

BERNA - Migros e i suoi partner sociali hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro (L-GAV) per il periodo 2027-2031, introducendo una serie di miglioramenti nelle condizioni di impiego. L'accordo, annunciato giovedì dal gruppo, comprende una riduzione dell'orario lavorativo per numerosi dipendenti, nuove misure salariali e vantaggi sugli acquisti.