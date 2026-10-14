«Alla Valascia avevo la pelle d'oca. E a volte dovevo uscire scortato»

Come, perché e quando hai deciso di diventare arbitro?

«Giocavo in una squadra giovanile di hockey a Lucerna e mi ruppi il braccio destro in uno scontro. Era il 1981 e dovetti restare fermo per alcune settimane e non potei tornare a giocare con la squadra. A quel punto l'allenatore mi chiese se fossi interessato a diventare arbitro di hockey a livello giovanile. All'inizio non ne ero entusiasta, ma decisi di provarci e alla fine scoprii che mi piaceva».

Nel 1997 sei diventato il primo arbitro professionista a tempo pieno della Svizzera. Quanto coraggio ci è voluto per lasciare il tuo lavoro "normale" e con quanto scetticismo ti sei dovuto confrontare all'epoca?

«All'epoca gli arbitri dilettanti della National League erano molto criticati. Anch'io mi rendevo conto che, con il mio lavoro principale, non riuscivo a prepararmi in modo ottimale per l'hockey professionistico. Il tempo che potevo dedicare alla preparazione delle partite e agli allenamenti era ridotto al minimo, e anche quello per recuperare era molto limitato, perché allo stesso tempo dovevo recuperare le ore di lavoro perse. Era una lotta continua riuscire a ritagliarmi il tempo necessario per questa passione così impegnativa, senza trascurare il lavoro e la vita sociale. All'epoca avevo 31 anni ed ero più che disposto a lanciarmi nell'avventura di trasformare l'arbitraggio in una professione. Volevo scoprire fin dove sarei potuto arrivare senza dover trovare scuse legate alla mancanza di tempo. Firmai il mio primo contratto di sette mesi ed ero assolutamente pronto a tentare questa strada da solo. Ci furono molte voci critiche, soprattutto tra gli arbitri, ma ricevetti anche molto sostegno per la mia decisione».