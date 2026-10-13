Bis della Svizzera contro Israele
Dopo il 7-3 dell'andata, le elvetiche si sono ripetute a Sion vincendo per 2-0 e guadagnandosi l'accesso al secondo e decisivo turno dei playoff
Dopo il 7-3 dell'andata, le elvetiche si sono ripetute a Sion vincendo per 2-0 e guadagnandosi l'accesso al secondo e decisivo turno dei playoff
SION - Dopo il netto 7-3 conquistato la scorsa settimana a Mezokovesd, nell'andata del primo turno delle qualificazioni al Mondiale dell'anno prossimo, la Svizzera si presentava a Sion con un ampio vantaggio da gestire. Le elvetiche hanno confermato la loro superiorità, controllando la partita senza particolari difficoltà e senza correre rischi.
Al Tourbillon è arrivato un altro successo, questa volta per 2-0, grazie alle reti di Iman Beney, a segno di testa alla mezz'ora su un preciso cross di Géraldine Reuteler, e di Stierli, autrice di una splendida punizione nei recuperi.
Superato il primo ostacolo, le ragazze di Rafel Navarro affronteranno l'Austria nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni, in programma tra fine novembre e inizio dicembre.