Lo scrutinio è concluso: due "sì" e altrettanti "no"
Respinti il finanziamento supplementare dell'AVS e l'imposizione dei coniugi, via libera a fuochi d'artificio e legge sul materiale bellico
È il giorno dell'ultima votazione popolare del 2026. I cittadini svizzeri si sono espressi su questi quattro oggetti.
- Finanziamento supplementare dell'AVS
- Iniziativa sui fuochi d'artificio
- Imposizione dei coniugi
- Legge federale sul materiale bellico
13esima AVS, anche Basilea Città ha detto sì
In base ai risultati finali, il finanziamento supplementare dell'AVS tramite un aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato respinto dal 55,2% degli svizzeri e da 24 cantoni su 26, con Basilea Città e Neuchâtel che si sono smarcati. (ats)
I risultati finali
Due "sì" e due "no" sono emersi dalle urne in questa giornata di votazioni popolari. Il finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto è stato respinto con il 55,2% di voti contrari. Medesima sorte per l'iniziativa popolare "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!", bocciata dal 58,88% dei votanti. L'iniziativa popolare "Per una limitazione dei fuochi d’artificio" è stata approvata con il 59,76% di voti favorevoli, così come la modifica della legge federale sul materiale bellico, che ha ottenuto il via libera dal 54,29% dei votanti.
Materiale bellico, la Svizzera dice sì
La Svizzera ha detto sì alla proposta relativa alla legge sul materiale bellico. Stando ai risultati definitivi, il 54,29% dei votanti si è espresso a favore, mentre il 45,71% ha respinto il testo.
A livello nazionale sono stati registrati 1'439'715 voti favorevoli e 1'212'223 contrari. La partecipazione alle urne si è attestata al 48,03%. Quanto ai voti dei Cantoni, il bilancio è di 18,5 favorevoli e 4,5 contrari. (ats)
Imposizione dei coniugi, solo tre Cantoni a favore
Sono solamente tre i Cantoni che si sono espressi a favore dell'iniziativa popolare "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!": si tratta di Sciaffusa (51,01%), Appenzello Interno (51,11%) e Uri (50,88%).
Si attende Zurigo, poi lo scrutinio sarà completo
Lo scrutinio è stato completato in 25 Cantoni su 26: all'appello mancano ancora i risultati di Zurigo, dopodiché si potrà stilare il bilancio definitivo di questa tornata di votazioni.
Berna, due sì e due no
Due sì e due no nel canton Berna alle quattro proposte sottoposte al voto federale. La partecipazione alle urne si è attestata attorno al 49,85%.
Il finanziamento supplementare dell'AVS è stato respinto dal 54,06% dei votanti, con 199'554 contrari e 169'587 favorevoli. L'iniziativa sui fuochi d'artificio è stata invece accolta dal 61,05% dell'elettorato, con 225'761 sì e 144'016 no.
Netta la bocciatura della proposta sull'imposizione dei coniugi, respinta dal 61,75% dei votanti (225'131 no e 139'475 sì). Più contenuto il margine di approvazione della legge sul materiale bellico, accolta dal 51,51% dell'elettorato, con 187'060 favorevoli e 176'113 contrari.
I risultati bernesi sono in linea con le proiezioni nazionali della SSR delle 13.00, che indicano una bocciatura del finanziamento supplementare dell'AVS (55% di no) e dell'imposizione dei coniugi (59% di no). Entrambe le proposte non hanno raggiunto la maggioranza dei cantoni.
Secondo le medesime proiezioni, l'iniziativa sui fuochi d'artificio raccoglie il 61% dei consensi e ha già ottenuto la maggioranza dei cantoni, mentre la legge sul materiale bellico si attesta al 54% di sì. (ats)
I fuochi d'artificio mettono d'accordo tutta la Svizzera
È incontrovertibile l'affermazione dell'iniziativa popolare "Per una limitazione dei fuochi d'artificio", che si avvicina a un percentuale di "sì" del 60% e che va verso l'approvazione della totalità del Cantoni. Sono al momento 22 quelli già sicuri del risultato, mentre per i restanti quattro si attende solo l'ufficialità.
13esima AVS, solo Neuchâtel a favore
A scrutinio non ancora concluso, ma con una tendenza ormai ben chiara, appare esserci stato un solo Cantone favorevole all'aumento dell'IVA per finanziare l'AVS: è Neuchâtel, che ha votato "sì" con una percentuale del 51%. Gli altri 25 Cantoni dovrebbero aver rifiutato in blocco la proposta.
13esima AVS, bocciato l'aumento dell'IVA
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà aumentata per finanziare la 13esima rendita AVS. La modifica costituzionale non ha infatti ottenuto la necessaria maggioranza dei Cantoni. Secondo una proiezione dell'istituto di ricerca gfs.bern, realizzata per conto della SSR, il 55% dei votanti ha respinto la proposta. Alle 14.00 erano noti i risultati di 16 Cantoni, di cui 15 contrari. Soltanto Neuchâtel ha approvato il progetto, con il 51% dei consensi.
La 13esima rendita AVS sarà versata per la prima volta il prossimo dicembre. Dopo il no odierno, tuttavia, il fondo AVS si ridurrà più rapidamente a causa della maggiore spesa, aumentando l'urgenza di nuove riforme. In caso di approvazione, l'aliquota ordinaria dell'IVA sarebbe salita, al più presto dal 2028, dall'8,1 all'8,5%, mentre quella speciale per il settore alberghiero sarebbe passata dal 3,8 al 4%. Sarebbe invece rimasta invariata l'aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità, come alimenti, medicinali e giornali.
Un sostegno al finanziamento della rendita supplementare arriverà comunque dalla Confederazione, il cui contributo corrisponde al 20,2% delle spese dell'AVS. Il Consiglio federale aveva proposto di ridurre questa percentuale in vista dell'introduzione della 13esima, ma il Parlamento aveva respinto tale ipotesi. (ats)
Bocciata l'iniziativa per l'equità fiscale
L'iniziativa popolare per l'equità fiscale non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. La proposta mirava ad abolire la penalizzazione fiscale del matrimonio. Dei 16 cantoni finora scrutinati, soltanto due si sono espressi a favore dell'iniziativa.
Nonostante lo scrutinio sia ancora in corso, è dunque già certo che la proposta non potrà ottenere la necessaria maggioranza dei cantoni. Il sistema fiscale svizzero non subirà quindi una nuova modifica per effetto dell'iniziativa. (ats)
Fuochi d'artificio, l'iniziativa conquista la maggioranza dei cantoni
L'iniziativa popolare "Per una limitazione dei fuochi d'artificio" ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Anche il raggiungimento della maggioranza popolare è ormai praticamente certo.
L'ultima proiezione elaborata dall'istituto gfs.bern su mandato della SRG indica infatti una quota di voti favorevoli del 61%. Il dato non rappresenta ancora il risultato definitivo della votazione. (ats)
Manca un solo Cantone
A livello federale lo scrutinio è quasi concluso: sono disponibili i dati di 25 Cantoni su 26. Presto si potranno avere i dati definitivi di questa votazione popolare.
In Ticino lo spoglio è concluso
Si è concluso lo spoglio in Canton Ticino. La partecipazione è stata del 45,64%.
Questo l'esito: il "sì" ha prevalso solo nell'iniziativa fuochi d'artificio (52,86%), mentre sono stati bocciati il decreto federale AVS (56,13%), l'iniziativa per imposte eque (50,7%) e la legge federale sul materiale bellico (52,24%).
Tendenza sempre più chiara: due "sì" e due "no"
Appare sempre più chiaro, quando sono disponibili i risultati di 23 Cantoni su 26, che l'imposizione dei coniugi e il finanziamento supplementare dell'AVS vanno incontro a una bocciatura (rispettivamente con percentuali del 57,54% e del 56,48%), mentre gli svizzeri hanno approvato l'iniziativa sui fuochi d'artificio (58,68%) e sulla modifica della legge sul materiale bellico (55,86%).
Mancano Lugano e Bioggio
Lo scrutinio ticinese è quasi del tutto completato: mancano solo i risultati di Lugano e di Bioggio, dopodiché si potrà conoscere la decisione definitiva dei ticinesi in merito ai quattro oggetti in votazione.
Ticino, 93 Comuni scrutinati su 100
Quando in Ticino sono 93 i Comuni scrutinati (su 100), la situazione è la seguente: un solo "sì", quello all'iniziativa fuochi d'artificio, con il 53,18% di favorevoli, contro tre "no": decreto federale AVS (56,43%), imposte eque (50,2%) e materiale bellico (52,25%).
La situazione alle 13
Alle ore 13 la situazione era la seguente a livello svizzero: il finanziamento supplementare dell'AVS era bocciato con il 56,18% di "no", così come i contrari prevalevano per l'imposizione dei coniugi (58,17%). "Sì", invece, all'iniziativa sui fuochi d'artificio (58,5%) e sulla legge sul materiale bellico (55,23%).
Imposte eque: Donne PLR soddisfatte nel "no"
Le Donne PLR accolgono con favore la probabile bocciatura dell'iniziativa del Centro sull'imposizione delle coppie sposate. «Con questo risultato, il popolo svizzero ha ribadito il proprio sì all'imposizione individuale, già espresso lo scorso 8 marzo», ha dichiarato la presidente Bettina Balmer, intervistata da Keystone-ATS al termine dello scrutinio.
«Il risultato dimostra che anche per le persone sposate che contribuiscono con il secondo reddito al bilancio familiare, generalmente le donne, l'attività professionale deve essere economicamente conveniente». Al di là degli aspetti fiscali, Balmer vede nell'esito della votazione una conferma dell'evoluzione della società svizzera. «In Svizzera esistono già modelli familiari moderni. Il voto dimostra che la popolazione desidera anche un sistema fiscale capace di rispecchiare questi modelli, proiettati verso il futuro».
Secondo Balmer, è ora il momento di avviare una collaborazione tra i partiti per attuare la riforma nei Cantoni, elaborando soluzioni che tengano conto delle specificità di ciascuno. «Sono certa che anche il Centro abbia ormai compreso che la popolazione ha espresso per la seconda volta il proprio sostegno all'imposizione individuale» e che quindi non praticherà ostruzionismo.
Le Donne PLR hanno svolto un ruolo trainante nel dibattito parlamentare sulla riforma della tassazione delle coppie sposate. Con il lancio, nel 2021, dell'iniziativa popolare federale "Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile", hanno contribuito a rilanciare un dossier che occupava le Camere federali da diversi decenni.
Ticino: ora tre "no" e un "sì"
Cambiano le cose a livello ticinese, ora che lo scrutinio è completo all'80%. Sono al momento tre i "no": al finanziamento supplementare dell'AVS (56,21%), all'imposizione dei coniugi (50,26%) e alla legge sul materiale bellico (52,47%). Un solo "sì", quello sui fuochi d'artificio, ma con una percentuale inferiore (53,4%) rispetto alla media nazionale.
Fuochi d'artificio: i "sì" superano il 60%
Gli svizzeri avrebbero accolto a larga maggioranza l'iniziativa popolare "Per una limitazione dei fuochi d'artificio", sottoposta oggi al voto. Secondo una proiezione diffusa dall'istituto demoscopico gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), il testo avrebbe raccolto il 61% dei consensi. L'iniziativa, promossa da organizzazioni per la protezione degli animali, sembrerebbe dunque destinata a essere accolta. Il dato è tuttavia ancora provvisorio. (ats)
Ticino in doppia controtendenza
Mentre lo scrutinio prosegue piuttosto velocemente, il Ticino appare in doppia controtendenza rispetto all'andamento delle votazioni odierne. È finora uno dei pochissimi Cantoni (non di tutti sono stati pubblicati i risultati parziali) ad aver votato a favore dell'imposizione dei coniugi, che al momento viene bocciata a livello nazionale con un secco 58,7%. È al contempo uno dei quattro Cantoni ad aver bocciato finora la legge sul materiale bellico, per la quale ci si attende un "sì".
Finanziamento dell'AVS, il PLR soddisfatto per il no
Il co-presidente del PLR Benjamin Mühlemann si è detto soddisfatto per il rifiuto del finanziamento supplementare dell'AVS. Ai microfoni della televisione svizzera SRF ha sottolineato come la popolazione non sarà ulteriormente gravata da una nuova tassa.
Ora spetta al Parlamento riflettere sulle modalità di finanziamento dell'AVS. Secondo Mühlemann, il compito di trovare una soluzione incombe soprattutto a coloro che hanno promosso la 13esima rendita AVS. Il PLR si è comunque detto pronto a partecipare a una tavola rotonda.
Il tempo stringe, ha evidenziato il co-presidente dei liberali radicali, secondo cui è necessario un nuovo inizio sul fronte del finanziamento dell'AVS. Mühlemann ha inoltre auspicato l'introduzione di un freno all'indebitamento per l'assicurazione vecchiaia e superstiti. (ats)
Scrutinio ticinese a metà
Alle 12.25 era stato scrutinato il 51% dei comuni ticinesi, come ha comunicato la Repubblica e Cantone Ticino.
Partecipazione sotto al 48%
Stando al dato dell'affluenza alle urne, pubblicato dalla Repubblica e Cantone Ticino, l'affluenza sfiora il 48% per tutti gli oggetti in votazione. Le differenze sono lievissime: 47,98% per il Decreto federale AVS e l'iniziativa fuochi d'artificio, 47,94% per l'imposizione dei coniugi e la legge sul materiale bellico.
I primi dati ticinesi
Ecco i primi dati ticinesi, secondo l'aggiornamento federale. Il finanziamento supplementare dell'AVS è stati respinto dal 57,97% dei votanti. "No" avanti anche per quanto riguarda la legge sul materiale bellico (51,03%). "Sì" per una manciata di voti (50,8%) alla limitazione dei fuochi d'artificio e all'imposizione dei coniugi (51,41%).
Legge sul materiale bellico, si profila un "sì" di misura
La nuova proiezione pubblicata dalla SRG dà conto di un possibile "sì" alla revisione della legge sul materiale bellico, anche se di misura.
Finanziamento 13esima AVS, si va verso la bocciatura
Si profila una bocciatura dell'aumento dell'IVA destinato al finanziamento della tredicesima rendita AVS. Secondo la proiezione di tendenza elaborata dall'istituto di ricerca gfs.bern su incarico della SSR, la modifica costituzionale sottoposta oggi al voto popolare sarà respinta.
Il prossimo mese tutti i pensionati riceveranno per la prima volta una tredicesima rendita AVS. In caso di conferma del no, la spesa supplementare miliardaria rimarrà senza una copertura finanziaria specifica. Il fondo AVS si ridurrà quindi più rapidamente, rendendo più urgenti le prossime riforme previdenziali.
In caso di approvazione, l'aliquota ordinaria dell'IVA sarebbe passata, al più presto dal 2028, dall'8,1 all'8,5%, mentre quella speciale per il settore alberghiero sarebbe salita dal 3,8 al 4%. Sarebbe invece rimasta invariata l'aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità. Un sostegno alla rendita supplementare arriverà comunque dalla Confederazione, il cui contributo all'AVS corrisponde al 20,2% delle spese dell'assicurazione. (ats)
Fuochi d'artificio: il "sì" è probabile
Si profila un successo oggi alle urne per l'iniziativa popolare "Per una limitazione dei fuochi d'artificio". Secondo una tendenza diffusa poco fa dall'istituto demoscopico gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), il popolo avrebbe accolto il testo promosso da organizzazioni di protezione degli animali. (ats)
Imposte eque: si va verso la bocciatura
L'iniziativa popolare del Centro - intitolata "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Basta con la discriminazione del matrimonio!" - sarà probabilmente bocciata. Lo indica l'istituto demoscopico gfs.bern. A Ginevra, in base allo spoglio dei voti per corrispondenza (pari a circa il 90% del totale) l'iniziativa è respinta con il 59,8% dei votanti. Le proiezioni per Zurigo fornite dalla cancelleria cantonale dicono "no" al 64%. (ats)
Materiale bellico, il risultato potrebbe essere serrato
Si preannuncia un risultato serrato nella votazione sulle nuove regole per l'esportazione di armi. Non è ancora chiaro se l'allentamento delle disposizioni deciso dal Parlamento potrà essere attuato. A mezzogiorno di domenica non era infatti ancora disponibile alcuna proiezione di tendenza elaborata dall'istituto gfs.bern su incarico della SRG. (ats)
Il primo aggiornamento nazionale
Alle 12.02 è stato pubblicato il primissimo aggiornamento intermedio sulla piattaforma federale. Il finanziamento AVS è al momento bocciato con il 57,05% di voti contrari, così come l'imposizione dei coniugi che ottiene un 58,55% di "no". Doppio "sì", invece, per la legge federale sul materiale bellico (58,06%) e sulla limitazione dei fuochi d'artificio (58,05%).
I risultati provvisori grigionesi
Il Canton Grigioni ha diffuso i risultati provvisori delle votazioni odierne, aggiornati alle 11.45. Il finanziamento dell'AVS è stato respinto con il 57,92% di voti contrari, l'iniziativa sui fuochi d'artificio ha il 59,72% di voti favorevoli, l'imposizione dei coniugi vede un 56,41% di voti contrari e la legge sul materiale bellico è approvata con un 57,7% di "sì".
Dalle 12 aggiornamenti costanti
Alle 12, con la chiusura ufficiale delle urne, prenderanno il via gli aggiornamenti costanti relativi ai quattro oggetti federali in votazione popolare. Gli oggetti in votazione cantonale e comunale, per i quali gli elettori sono stati chiamati a esprimersi, saranno seguiti in un articolo differente.
Il primo risultato: a Soazza (GR)
Il primo risultato a essere comunicato arriva dalla Svizzera italiana: i votanti di Soazza (GR) hanno respinto il finanziamento supplementare dell'AVS con il 52,17%. L'iniziativa sull'imposizione dei coniugi è stata invece approvata con il 55,05%. (20min)
AVS, fuochi d'artificio, coniugi e materiale bellico: oggi è il giorno
Tra poche ore sarà noto l'esito della votazione popolare. Quattro gli oggetti sui quali gli svizzeri sono stati chiamati a esprimersi
Respinti il finanziamento supplementare dell'AVS e l'imposizione dei coniugi, via libera a fuochi d'artificio e legge sul materiale bellico