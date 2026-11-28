Firme e palloncini

Sfidando il freddo, gli amici e i compagni di scuola hanno condiviso un momento di raccoglimento. Per ricordare Samuel hanno lasciato le loro firme su un grande cartellone con il suo soprannome e utilizzato palloncini bianchi e rossi. Un incontro volutamente riservato agli amici più stretti e ai compagni di scuola.

Numerose le testimonianze di affetto anche sul luogo dell'incidente. «Buon viaggio, Samu», si legge su un cartellone. Accanto a candele, fiori e rose bianche, sul muro di un sottopassaggio ferroviario sono comparsi diversi messaggi di addio. Parole che esprimono il dolore per la perdita e rievocano i momenti trascorsi insieme e le passioni condivise, come quella per i motorini. A lasciare un pensiero sono stati anche coetanei che non conoscevano personalmente Samuel.