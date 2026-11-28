«Buon viaggio, Samu»: Biasca piange il 14enne scomparso
L'ultimo saluto al giovane investito mentre era in bicicletta. Tra fiori, palloncini e messaggi d'addio, il commovente ricordo di amici e compagni di scuola.
L'ultimo saluto al giovane investito mentre era in bicicletta. Tra fiori, palloncini e messaggi d'addio, il commovente ricordo di amici e compagni di scuola.
BIASCA - Un'intera comunità in lutto per la scomparsa di Samuel. A una settimana dal tragico incidente stradale, amici, compagni di scuola e insegnanti hanno dato l'ultimo saluto al 14enne. Il ragazzo era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. È morto lunedì all'Ospedale universitario di Zurigo a causa delle gravi ferite riportate.
Come riferisce la RSI, i funerali si sono svolti questa mattina. La chiesa era gremita di giovani e insegnanti, tutti riuniti per stringersi attorno alla famiglia del ragazzo. Nel pomeriggio, una cinquantina di giovani si è ritrovata nella scuola frequentata da Samuel.
Firme e palloncini
Sfidando il freddo, gli amici e i compagni di scuola hanno condiviso un momento di raccoglimento. Per ricordare Samuel hanno lasciato le loro firme su un grande cartellone con il suo soprannome e utilizzato palloncini bianchi e rossi. Un incontro volutamente riservato agli amici più stretti e ai compagni di scuola.
Numerose le testimonianze di affetto anche sul luogo dell'incidente. «Buon viaggio, Samu», si legge su un cartellone. Accanto a candele, fiori e rose bianche, sul muro di un sottopassaggio ferroviario sono comparsi diversi messaggi di addio. Parole che esprimono il dolore per la perdita e rievocano i momenti trascorsi insieme e le passioni condivise, come quella per i motorini. A lasciare un pensiero sono stati anche coetanei che non conoscevano personalmente Samuel.
Indagini per omicidio colposo
Proseguono intanto le indagini a carico dell'automobilista 50enne, accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di incapacità. Stando a quanto riportato, alcuni clienti di un bar avrebbero cercato invano di convincere l'uomo a non mettersi al volante.
Si attendono ancora i risultati degli esami tossicologici. Un filmato girato da alcuni giovani mostrerebbe un'auto bianca perdere più volte il controllo prima di scontrarsi con un altro veicolo. Il conducente, a quel punto, avrebbe già investito il 14enne.