Il restyling grafico è stato affidato alla product e graphic designer Valentina Camozzi. Oltre al rinnovamento del logo, è stato dato maggiore spazio a fotografie e video, mentre l’ampio archivio è stato riorganizzato e reso più accessibile. Ai reportage giornalistici è stata dedicata un’apposita pagina. È stata inoltre riattivata la presenza del Forum su Facebook e Instagram.