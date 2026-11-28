L’italiano gode di buona salute anche oltre Gottardo
Oltre la metà degli italofoni vive fuori dalla Svizzera italiana. Il Forum vuole potenziare le iniziative sul territorio nazionale.
BELLINZONA - Potenziare le attività oltre Gottardo, dove risiede la maggioranza degli italofoni della Confederazione. È l’obiettivo ribadito dal Forum per l’italiano in Svizzera durante l’assemblea annuale, tenutasi questo pomeriggio, sabato 28 novembre, alla Casa del Popolo di Bellinzona.
L’appuntamento, aperto dai saluti della presidente del Gran Consiglio Daria Lepori e del sindaco di Bellinzona Mario Branda, ha permesso di tracciare un bilancio delle attività svolte nel 2026 e di delineare i progetti per il prossimo anno.
La presidente del Consiglio di Stato ticinese e del Forum per l’italiano in Svizzera, Marina Carobbio Guscetti, ha sottolineato come l’intensa attività degli ultimi mesi sia accompagnata da una crescita del numero di adesioni. Il Forum conta oltre 45 soci.
Una Svizzera sempre più plurilingue
Secondo i dati più recenti dell’Ufficio federale di statistica (UST) citati dal Forum, il 63% degli abitanti della Confederazione utilizza più lingue ogni settimana, mentre l’86% considera la conoscenza di più lingue nazionali un fattore essenziale per la coesione del Paese.
Particolarmente significativo è il divario generazionale: l’81% dei giovani tra i 15 e i 24 anni utilizza regolarmente più lingue, contro il 38% delle persone con più di 65 anni.
L’italiano è invece indicato come lingua principale da circa 650’000 residenti in Svizzera, pari all’8% della popolazione. Oltre la metà di questi vive al di fuori della Svizzera italiana.
Lo stato di salute dell’italiano in 45 reportage
Proprio alla diffusione e alla vitalità della lingua italiana è dedicato uno dei principali progetti sostenuti dal Forum, che ha ottenuto visibilità anche a Venezia.
Il progetto «Reportage sulla lingua italiana in Svizzera» ha portato alla realizzazione e alla pubblicazione, nell’arco di due anni, di 45 reportage sul campo. A firmarli sono stati nove partecipanti, tra giornalisti attivi nelle redazioni della stampa scritta, della radio, della televisione e dei media digitali e studenti universitari, provenienti sia dalla Svizzera italofona sia dalle altre regioni linguistiche.
Al centro del lavoro vi è l’importanza del plurilinguismo svizzero, con particolare attenzione alle minoranze linguistiche e alla ricchezza interculturale della Confederazione.
Uno degli aspetti emersi durante il progetto riguarda il crescente interesse dei giovani coinvolti. Inizialmente attratti soprattutto dall’opportunità di partecipare all’iniziativa, piuttosto che da una tematica poco presente nei loro abituali ambiti d’interesse, i partecipanti hanno progressivamente sviluppato entusiasmo per l’argomento, avanzando numerose proposte e suggerimenti ai tutor e al coordinatore.
Pur riconoscendo che l’esperienza non può essere considerata rappresentativa sul piano generale, il Forum ritiene che il progetto abbia mostrato come il plurilinguismo e le minoranze linguistiche possano diventare occasioni di conoscenza, studio e approfondimento anche per le nuove generazioni. Determinante, in questo senso, sarebbe il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Un italiano in buona salute anche oltre Gottardo
Da un primo esame dei reportage emerge, secondo il Forum, un quadro incoraggiante dello stato di salute della lingua italiana in Svizzera. Si tratta di osservazioni che non hanno tuttavia una valenza scientifica.
Particolarmente vivace appare la situazione nelle città non italofone, dove si moltiplicano le iniziative culturali e ricreative rivolte principalmente, ma non esclusivamente, alle comunità di lingua italiana. Una realtà variegata, animata da numerosi soggetti pubblici e privati, impegnati quotidianamente in attività che non sempre godono di particolare visibilità.
Un riscontro positivo per il Forum, da anni impegnato nella promozione e nella diffusione dell’italiano sull’intero territorio nazionale. Nel corso del progetto non sono comunque mancate le difficoltà, in parte prevedibili e in parte inattese. Il Forum le considera parte di un percorso di ricerca fondato sulla verifica sul campo delle ipotesi iniziali e sull’ascolto senza pregiudizi.
Un nuovo sito e il ritorno sui social
La pubblicazione dei reportage, realizzati grazie al sostegno dell’Ufficio federale della cultura, ha rappresentato anche l’occasione per rinnovare il sito internet del Forum.
Il restyling grafico è stato affidato alla product e graphic designer Valentina Camozzi. Oltre al rinnovamento del logo, è stato dato maggiore spazio a fotografie e video, mentre l’ampio archivio è stato riorganizzato e reso più accessibile. Ai reportage giornalistici è stata dedicata un’apposita pagina. È stata inoltre riattivata la presenza del Forum su Facebook e Instagram.
I progetti per il 2027
Tra gli appuntamenti previsti per il prossimo anno figurano la conclusione del concorso «Mille e una lingua», con la premiazione a Coira, e il progetto «L’anno della valanga, lettura collettiva», proposto in sei città svizzere. Quest’ultima iniziativa sarà presentata nel dettaglio all’inizio del 2027.
Preoccupazione per il futuro di tvsvizzera.it
Durante l’assemblea il Forum ha inoltre espresso preoccupazione per l’annunciata intenzione di chiudere tvsvizzera.it, considerato uno strumento importante per far conoscere la realtà elvetica in Italia. Il Forum intende impegnarsi per scongiurarne la chiusura.
Avvicendamenti nel Comitato
L’assemblea ha infine ringraziato il consigliere di Stato grigionese Jon Domenic Parolini, che lascia il Comitato dopo un lungo mandato. A subentrargli sarà la consigliera di Stato del Cantone dei Grigioni Valérie Favre Accola.
Un avvicendamento riguarda anche la funzione di revisore dei conti: Matteo Casoni, ringraziato dall’assemblea per il lavoro svolto, lascia il posto a Elena Bertossa.