Quei mostri tecnologici che divorano i nostri boschi, la nostra terra e la nostra aria
Nell'era della corsa all'oro dell'intelligenza artificiale i data center sbucano come funghi, dagli Stati Uniti fino alla Scandinavia passando anche per l'Italia. Il lato oscuro della tecnologia, che spaventa chi si trova ad abitarci vicino.
Vicino alla cittadina di Muhos, nella Finlandia settentrionale, vi era una magnifica foresta boreale. 330 ettari di terreno, all'incirca come 462 campi da calcio, ricoperti di conifere che costituivano il paesaggio naturale di quel territorio che ora si presenta brullo e disboscato.
Oltre 2'500 alberi sono stati infatti abbattuti per far spazio alla costruzione di un data center di proprietà di Google, la cui progettazione si trova al centro di una controversia tra la Finlandia e la società tecnologica statunitense accusata di aver proceduto all'abbattimento degli alberi e alla rimozione dello strato superficiale del terreno, senza aver ottenuto un parere positivo da parte dell'organo preposto alla Valutazione di Impatto Ambientale, Via, obbligatorio in Finlandia per poter procedere alla rimozione di una porzione di foresta superiore ai duecento ettari contigui.
Una foresta cancellata per fare spazio a Google
Secondo quanto scritto dal Guardian «tutto ciò che rimane è una vasta distesa di fango solcata dai segni di macchinari, pozzanghere e cumuli di terra, rami e radici». Uno scempio ambientale in piena regola compiuto «una iniquità alla volta» come sostenuto da Mari Annala, un'ecologista dell'Associazione finlandese per la conservazione della natura, Sll, che ha denunciato insieme a numerosi residenti della zona anche l'intorbidimento, a causa del fango, del ruscello che confluisce ed alimenta il vicino fiume Oulujoki, la distruzione dell'habitat di alcune specie di uccelli, come il picchio, e la ricomparsa dei lupi privati dell'ambiente naturale nel quale vivevano.
Lo scorso ottobre, l'Autorità finlandese per le licenze e la supervisione, Lvv, ha ordinato l'interruzione dei lavori a Muhos, e la polizia ha inviato un'indagine su quanto accaduto, mentre il direttore nazionale di Google in Finlandia si è pubblicamente scusato ammettendo che la società ha proceduto nonostante la mancanza della valutazione ambientale obbligatoria, pur sostenendo che «abbia comunque agito con la migliore comprensione che avevamo all'epoca della legislazione ».
Quanto vale l'aria fresca del Nord
Quanto accaduto a Muhos non è un caso isolato e nel villaggio di Otanmäki, sempre in Finlandia, sono stati abbattuti circa centocinquantamila alberi su un'area di duecento ettari di terreno, portando ad una somma complessiva di circa quattrocentomila alberi sacrificati per tale progetto, con gli stessi problemi ambientali già denunciati a Muhos.
I lavori di costruzione dei data center in Finlandia si collocano all'interno di un progetto di Google del valore di oltre tredici miliardi, il più importante nel Paese, scelto per la sua stabilità politica e le condizioni climatiche favorevoli al buon funzionamento di tali infrastrutture tecnologiche, ma criticato da Trump che avrebbe voluto che tali data center venissero realizzati negli Stati Uniti.
Lo stesso primo ministro Petteri Orpo aveva sottolineato la necessità per la Finlandia di attirare degli investimenti importanti dall'estero, ma la questione ambientale legata a progetti con un impatto così invasivo è tornata al centro del dibattito nazionale, portando le autorità ad interrogarsi sull'opportunità di portarli avanti nonostante il pericolo di devastazione del paesaggio naturale finlandese.
Il prezzo nascosto dei data center: energia, acqua e calore
Che l'impatto ambientale dei data center sia assolutamente negativo è ormai un fatto acclarato dato che il loro funzionamento presuppone un enorme consumo energetico e l'emissione di calore ed inquinamento, oltre che un grande dispendio di risorse idriche e, come visto, il consumo del suolo.
Ciascuno di questi aspetti è strettamente correlato con l'attività stessa di queste infrastrutture tecnologiche le quali per essere costantemente in funzione assorbono enormi quantità di energia elettrica, pesando sulle reti locali, mentre per scongiurare il surriscaldamento dei processori si sono dotate di un sistema di refrigerazione evaporativa che richiede grandi volumi d'acqua, mettendo in crisi le falde acquifere locali e andando ad acuire i problemi di siccità legati al cambiamento climatico.
Secondo un rapporto dell'organizzazione senza scopo di lucro Ceres riportato dalla Cnn «i data center di sette stati Usa utilizzano circa 3,4 trilioni di galloni di acqua dolce all'anno per la generazione di elettricità, equivalente a circa dodici volte l'uso annuale dell'acqua di Los Angeles, Phoenix e Washington D.C. messe insieme».
Il calore sottratto ai server, poi, viene rilasciato nell'aria portando alla creazione di vere e proprie bolle d'aria calda artificiali, capaci di estendersi per chilometri e di generare un aumento della temperatura locale fino a 2 °C, con pericolose ricadute sulle attività agricole e l'ambiente circostante.
La fame di elettricità che minaccia il pianeta
Secondo una analisi di Our World in Data, citata dalla Cnn, circa lo 0,5% dell'elettricità mondiale è stato consumato dai data center di intelligenza artificiale, e si prevede che tale cifra possa raggiungere l'1,5% entro il 2030.
Quasi la metà del loro consumo proviene dagli Stati Uniti, dove i data center potrebbero rappresentare entro il 2028 il 12% del consumo di elettricità, secondo uno studio del Lawrence Berkeley National Laboratory, ed il disastro ambientale imminente è sotto gli occhi di tutti se si considera che i center globali sono alimentati principalmente a carbone, circa il 30% di loro, mentre il 27% si serve di energie rinnovabili ed il 26% di gas naturale.
Lo sforzo di servirsi di fonti energetiche a minore impatto ambientale è evidente, ma ancora insufficiente per rallentare gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente legati al loro funzionamento.
Il cloud non è affatto una nuvola
La verità è che si pensa al cloud come ad un qualcosa di immateriale e senza conseguenze visibili per la nostra esistenza, ed invece ci sono oltre diecimila data center al mondo, concentrati in special modo negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, che sono una realtà estremamente fisica e impattante.
Lo scorso anno, la BBC aveva raccontato la storia di Beverly Morris che vive nella Georgia rurale a poche centinaia di metri da un grande data center di proprietà di Meta: la donna «non riesce più a bere acqua» perché si è ritrovata un accumulo di sedimenti nel suo pozzo, ed «è costretta a riempire pesanti secchi d'acqua per tirare lo sciacquone». «Ho paura di bere l'acqua»ha rimarcato la Morris che si è trovata costretta a far riparare il proprio impianto idraulico per ripristinare la pressione dell'acqua, compromessa dal funzionamento del data center, pur trovandola ancora piena di residui.
George Dietz, un volontario locale, mostra al giornalista della Bbc un campione d'acqua della rete idrica locale, denunciando il fatto che «non dovrebbe essere di quel colore», ossia marrone. Per Dietz ciò significa che nell'acqua vi sono dei sedimenti, e forse flocculanti, sostanze chimiche utilizzate nell'edilizia per prevenir l'erosione del terreno, ma che creano fanghi nel caso fuoriescano nel sistema idrico.
Vivere all'ombra di questi mostri hi-tech
«È come avere diecimila generatori diesel che inquinano allo stesso tempo» ha raccontato a Rai News Lindsey, una donna che vive di fronte ad un data center nella contea di Loudoun in Virginia, lo stato americano con la più alta concentrazione al mondo di siti.
«I bambini dei nostri vicini giocano all'aperto e sono stati in ospedale dozzine di volte per difficoltà respiratorie» ha detto la donna che ha denunciato anche gli altri effetti negativi che la presenza dei data center ha sulla esistenza dei residenti della zona: inquinamento luminoso, fumi tossici, devastazione ambientale, l'utilizzo di quantità sproporzionate d'acqua ed un inquinamento acustico con cui è difficile convivere.
La risposta di Meta è pressoché uguale ogni qualvolta viene denunciata una situazione simile, ossia «ci impegniamo ad essere dei buoni vicini», dando così l'impressione di fare tutto il possibile affinché non vi siano delle ricadute negative nella vita di coloro che si trovano a vivere vicino ad un data center. Eppure, la realtà delle cose, come visto, è ben diversa.
IMAGO / ZUMA Press WireUn data center di Oracle e OpenAI costruito nel Michigan rurale, nella preoccupazione dei residenti.
Cosa finisce nell'acqua?
Quando le autorità preposte di Cheyenne, nel Wyoming, hanno analizzato la composizione dell'acqua scaricata da un enorme data center di proprietà di Meta non si aspettavano certo di trovare tracce della presenza del Cupriavidus gilardii, un batterio raro e potenzialmente pericoloso: «È stata una grande sorpresa-ha dichiarato al Guardian Frank Strong, responsabile delle risorse idriche presso il locale consiglio di amministrazione dei servizi pubblici-per un senso di cautela l'abbiamo chiuso fino a quando non possiamo trovare maggiori informazioni».
La Waterkeeper Alliance, una rete di organizzazioni ambientaliste, ha dichiarato al Guardian che l'80% delle cause relative al funzionamento dei data center riguardano l'inquinamento delle risorse idriche dato che «possono contenere metalli pesanti o Pfa che si trovano anche “nei circuiti ad anello chiuso che l'industria dei data center elogia per l'utilizzo di una minore quantità d'acqua”».
L'acqua utilizzata per il raffreddamento rimane sempre più calda rispetto alla sua temperatura normale, e ciò non solo provoca seri danni nell'habitat in cui viene rilasciata, ma favorisce la fioritura di alghe pericolose che sono molto difficili da rimuovere una volta che hanno colonizzato una determinata rete idrica.
Una corsa tecnologica che mette a rischio l'ambiente
È evidente che dei data center la società moderna non ne possa più fare a meno, ma appare altrettanto chiaro che troppo spesso vengano costruiti senza le dovute cautele ed in quantità maggiore rispetto a quanto un ambiente naturale o urbano possa sopportare. Una corsa esasperata verso la tecnologia che mette a serio rischio la salute del nostro pianeta.
Appendice 1
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IMAGO / ZUMA Press WireUn data center di Oracle e OpenAI costruito nel Michigan rurale, nella preoccupazione dei residenti.