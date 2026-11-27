Una foresta cancellata per fare spazio a Google

Secondo quanto scritto dal Guardian «tutto ciò che rimane è una vasta distesa di fango solcata dai segni di macchinari, pozzanghere e cumuli di terra, rami e radici». Uno scempio ambientale in piena regola compiuto «una iniquità alla volta» come sostenuto da Mari Annala, un'ecologista dell'Associazione finlandese per la conservazione della natura, Sll, che ha denunciato insieme a numerosi residenti della zona anche l'intorbidimento, a causa del fango, del ruscello che confluisce ed alimenta il vicino fiume Oulujoki, la distruzione dell'habitat di alcune specie di uccelli, come il picchio, e la ricomparsa dei lupi privati dell'ambiente naturale nel quale vivevano.

Lo scorso ottobre, l'Autorità finlandese per le licenze e la supervisione, Lvv, ha ordinato l'interruzione dei lavori a Muhos, e la polizia ha inviato un'indagine su quanto accaduto, mentre il direttore nazionale di Google in Finlandia si è pubblicamente scusato ammettendo che la società ha proceduto nonostante la mancanza della valutazione ambientale obbligatoria, pur sostenendo che «abbia comunque agito con la migliore comprensione che avevamo all'epoca della legislazione ».